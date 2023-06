Daher et Ascendance Flight Technologies s’associent pour électrifier les futurs avions et réduire leurs émissions de CO2

Une association pour innover

Daher Aerospace et Ascendance Flight Technologies vont collaborer dans le but d'innover et accélérer la décarbonation des activités de Daher, notamment celles de sa division Avions. Ces ambitions de décarbonation ont été déclinées dans le plan stratégique « Take Off 2027 » que Daher a présenté en début d’année et qui sont soutenues par un haut niveau d’investissement dans les projets de R&D, dont le budget a quadruplé depuis 2017.

Avec des essais sur avions de catégorie CS23

Ascendance Flight Technologies est une jeune pousse sur le marché de l’aviation décarbonée. L’entreprise créée en 2018 développe des solutions, technologies et équipements, pour l’hybridation des systèmes propulsifs et s’appuie sur le potentiel de l’hybridation pour accélérer la transition vers une nouvelle mobilité aérienne. La jeune pousse toulousaine apportera dans la collaboration avec Daher son expertise en architecture, modélisation, intégration et essais de systèmes propulsifs hybrides-électriques. Elle pourra tester sa technologie sur des avions de la catégorie CS23, -autrement dit les TBM- conçus et commercialisés par Daher Aerospace.

Accélérer la décarbonation

« Le groupe Daher est résolument engagé à atteindre les objectifs de décarbonation de l’aviation à l’horizon 2050 et de franchir des étapes significatives dans cette décennie. Cette collaboration illustre la stratégie d’innovation à 360 degrés que nous mettons en œuvre pour y parvenir », a déclaré Didier Kayat, Directeur général du groupe Daher. « Daher est un avionneur de référence, disposant d’avions réputés sur leurs marchés, et d’un savoir-faire technique de haut niveau. Nous sommes très heureux de pouvoir apporter notre expertise et nos technologies à ce groupe familial français avec un objectif commun : accélérer la décarbonation de l’aviation », ajoute Jean-Christophe Lambert, co-fondateur et président d’Ascendance Flight Technologies.