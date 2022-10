AFI KLM E&M et Ascendance Flight Technologies se rapprochent pour explorer des solutions de maintenance ADAV.

Protocole d'accord pour les ADAVe...

AFI KLM E&M et Ascendance Flight Technologies ont annoncé la signature d'un protocole d'accord (MOU)qui permettra aux deux entreprises d'explorer des collaborations potentielles dans les mois à venir dans quatre domaines principaux : la maintenance en ligne, la réparation des équipements, la formation des mécaniciens et la gestion de la navigabilité des ADAVe (eVTOL).

...D'Ascendance Flight Technologies

Ascendance travaille sur l'un des projets d'avion à décollage et atterrissage vertical (ADAV) les plus prometteurs d'Europe. Baptisé Atea, il s'agit d'un aéronef de 5 places avec une autonomie de 400 km grâce à l'architecture de propulsion Sterna également développée par la start-up : une motorisation hybride électrique distribuée, avec une approche énergétique modulaire pour accepter le carburant conventionnel, le carburant durable (SAF) jusqu'à l'hydrogène. Les activités de certification concernant ces technologies ont officiellement débuté et un prototype Atea devrait réaliser son premier vol en 2023. AFI KLM E&M pourra répondre aux problématiques du jeune avionneur sur les enjeux et défis liés au développement de politiques de maintenance sur le plan opérationnel et financier.