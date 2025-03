Boeing reçoit un budget de 20 milliards $ pour développer le futur avion de combat de sixième génération F-47 américain

Ce 21 mars, Donald Trump a annoncé le grand gagnant de la compétition concernant le Next-Generation Air Dominance (NGAD) : avec un budget de 20 milliards de dollars, Boeing devra développer le F-47, un avion de combat de 6ème génération et qui succédera à l'avion de chasse F-22 Raptor de 5ème génération. Au départ, trois industriels américains étaient en lisse pour ce programme : Boeing, Lockheed Martin et Northrop Grumman. Cependant, en 2023, Kathy Warden, CEO de Northrop Grumman, avait annoncé que son entreprise n'allait finalement pas chercher à gagner ce contrat mais tout en restant disponible en tant que contractant secondaire auprès du futur contractant primaire.

Lockheed Martin est donc l'unique perdant de cette compétition. Si le F-47 sera une réussite, Boeing peut alors espérer un futur méga-contrat de production au profit de l'US Air Force (USAF). Cette annonce est aussi l'occasion pour Boeing de redorer son blason, ternis suite à plusieurs incidents civils concernant des avions étant sortis de ses chaines d'assemblages mais aussi au niveau de la défense. Par exemple, les deux futurs VC-25B "Air Force One", futurs avions de transport présidentiel, a subi de nombreux retards dans la production des deux appareils, en partie externes (COVID) mais aussi internes, sans compter des surcoûts de production. Autre problème, plus important d'un point de vue opérationnel ; le ravitailleur en vol KC-46A Pegasus était équipé de caméras électro-optiques défaillantes, empêchant parfois même d'apercevoir l'appareil à ravitailler suite au soleil ou son reflet lors de certains angles de vols et de la météo. Ce problème est toutefois en cours de résolution. À noter tout de même que tant au niveau civil ou militaire, de nombreux appareils réussis ont été développés et produits par l'industriel américain. Pour ne prendre que le domaine militaire, il y a par exemple le prometteur avion de combat F-15EX Eagle II, l'hélicoptère de transport lourd CH-47 Chinook Block II, l'avion de guet aérien avancé et de commandement E-7A Wedgetail,...

Si le NGAD concerne uniquement un avion de combat, il est fortement lié à un second programme, le Collaborative Combat Aircraft (CCA). Concrètement, le F-47 ne volera pas seul en opération de combat, ce dernier sera accompagné de loyal wingmen , des drones aériens autonomes. Ceux-ci seront interconnectés entre eux, avec le F-47, avec un cloud regroupant les informations collectées par d'autres senseurs (satellites, radars sur des navires de surface, capteurs ELINT d'avions de renseignement détectant les radars ennemis, troupes au sol au contact, etc.). Ainsi, lorsque le pilote du F-47 ordonnera une frappe sur une cible au sol ;

Une date ?

Des développements de briques technologiques sont déjà en cours, y compris le système de propulsion. Dans le cadre du programme Next-Generation Adaptive Propulsion (NGAP), General Aerospace et Pratt & Whitney ont reçu le 27 janvier 2025 un budget de 3,5 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros) pour le développement et la production d'un prototype de système de propulsion du NGAD. Au niveau date, le contrat du DoD prendra fin le 11 juillet 2032. À cela s'ajoute aussi le développement d'au moins trois démonstrateurs, de la part de Lockheed Martin, Boeing mais aussi de Northrop Grumman, d'après un rapport du Congressional Research Service .

Au niveau dates, aucun calendrier n'a été annoncé mais des annonces effectuées par des officiels américains durant ces dernières années laissent à penser à une mise en service du premier F-47 à l'horizon 2030. C'est 10 à 15 ans plus tôt que l'Avion de Combat de Nouvelle Génération actuellement développé par l'Allemagne, l'Espagne et la France dans le cadre du programme SCAF. Un autre avion de sixième génération est en cours de développement sur le continent européen : le Global Air Combat Programme (GCAP), développé par l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Un démonstrateur volant est attendu pour 2027 et une mise en service pour 2035, même si certains rapports annoncent que cette date ne sera pas aisée à atteindre. Cette avance du NGAD sur les deux programmes européens s'explique notamment par des développements déjà lancés depuis de nombreuses années. D'ailleurs, dans son allocution du 21 mars, Donald Trump a annoncé qu'un prototype expérimental du NGAD vole actuellement dans le plus grand secret et ce, depuis 5 ans. À noter que deux démonstrateurs chinois volent depuis la fin de l'année 2024.

Enfin, le NGAD ne concerne que le futur avion de combat de l'US Air Force. L'US Navy dispose elle aussi de son propre programme d'avion de combat de 6ème génération, le F/A-XX, visant à développer et produire un avion furtif, interconnecté avec des loyal wingmen et capable d'opérer depuis les porte-avions de l'US Navy. Northrop Grumman et Boeing se disputent le programme, après le rejet par l'US Navy de la proposition de Lockheed Martin. Le contracteur principal du F/A-XX devrait être annoncé cette année.