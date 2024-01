Boeing nomme un conseiller indépendant pour un examen en profondeur de la qualité

Une évaluation approfondie du système de gestion de la qualité de Boeing...

Boeing a nommé l'amiral Kirkland H. Donald, de la marine américaine (retraité), au poste de conseiller spécial du président-directeur général de Boeing, Dave Calhoun. Cette nomination prend effet immédiatement. L'amiral Donald et une équipe d'experts externes procéderont à une évaluation approfondie du système de gestion de la qualité de Boeing pour les avions commerciaux, y compris les programmes et pratiques de qualité dans les usines de fabrication de Boeing et la supervision de la qualité des fournisseurs commerciaux. Ces mesures font suite à l'incident survenu sur un Boeing 737-9 MAX d'Alaska Airlines, au cours duquel l'avion a perdu un panneau de fuselage, cachant une porte d'évacuation supplémentaire. Les recommandations seront transmises à M. Calhoun et au comité de sécurité aérospatiale du conseil d'administration de Boeing.

...Assortie de recommandations concrètes

"L'amiral Donald est un leader reconnu pour sa capacité à garantir l'intégrité de certains des systèmes de sécurité et de qualité les plus complexes et les plus importants au monde ", a déclaré M. Calhoun. "Je lui ai demandé de fournir une évaluation indépendante et complète, assortie de recommandations concrètes, afin de renforcer notre contrôle de la qualité dans nos propres usines et dans l'ensemble de notre système de production d'avions commerciaux. Lui et son équipe bénéficieront de tout le soutien dont ils ont besoin de ma part et de la part de l'ensemble de la société Boeing.

Un ancien directeur du programme américain de propulsion nucléaire navale

L'amiral Donald a servi comme officier de sous-marin nucléaire pendant 37 ans. Lors de sa dernière affectation dans la marine, il a occupé pendant huit ans le poste de directeur du programme de propulsion nucléaire navale, chargé de veiller à la sécurité et à l'efficacité des opérations de tous les navires de guerre à propulsion nucléaire et de l'infrastructure correspondante. Ce programme est reconnu dans le monde entier pour son excellence en matière de sécurité et de fiabilité des réacteurs. Il est actuellement président du conseil d'administration de la plus grande entreprise de construction navale militaire des États-Unis, Huntington Ingalls Industries, Inc. Il préside également le conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif Battelle. Il siège également au conseil d'administration d'Entergy Corporation, où il est président du comité nucléaire. L'amiral Donald est diplômé de l'Académie navale des États-Unis, où il a obtenu une licence en génie océanique.