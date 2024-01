Alaska Airlines a lancé l'inspection préliminaire de ses Boeing 737 MAX 9

Inspection préliminaire sur 20 Boeing 737 MAX 9

Alaska Airlines a lancé une inspection préliminaire sur 20 de ses 65 Boeing 737 MAX 9 suite à leur immobilisation dans la foulée de l'incident majeur qui a affecté l'un d'entre eux lors d'un vol entre Portland et Ontario en Californie. : le détachement du panneau de fuselage cachant ou masquant la sortie d'évacuation passagers supplémentaire dont sont équipés les appareils à capacité plus importante que prévue, type Boeing 737 MAX 8-200, ou dont le fuselage a été rallongé pour prendre plus de passagers comme les 737 MAX 9 et 737 MAX 10. Parallèlement, la compagnie aérienne a renforcé ses propres process de contrôle qualité sur le site de production de Boeing à Renton et a engagé une inspection du process qualité du constructeur.

Immobilisation des Boeing 737 MAX 9 jusqu'à nouvel ordre

L'immobilisation des Boeing 737 MAX 9 a été étendue par la FAA à tous les exemplaires exploités ou desservant les Etats-Unis. Soit 171 appareils. L'inspection des 20 Boeing 737 MAX 9 s'intègre-t-elle dans la procédure d'enquête et de contrôle décidée par la FAA ou s'y ajoute-t-elle ?. La FAA a en effet indiqué qu'elle « n'approuvera pas le processus d'inspection et de maintenance (des 737 MAX 9/ndlr)" tant qu'elle "n'aura pas examiné les données issues de la première série de 40 inspections ». Le parc des moyen-courriers est immobilisé "tant que nous ne serons pas entièrement convaincus qu'il est sûr", a souligné l'administrateur de la FAA, Mike Whitaker.

Recours à un tiers indépendant pour superviser les inspections de Boeing ?

La FAA a décidé d'accroître sa surveillance de la production et de la fabrication de Boeing, notamment en auditant la chaîne de production et les fournisseurs du 737 MAX. Mais son administrateur étudie aussi le recours à un tiers indépendant pour superviser les inspections de Boeing. « Il est temps de réexaminer la délégation de pouvoir et d'évaluer les risques de sécurité associés », a déclaré M. Whitaker, histoire de désamorcer les critiques sur cette délégation de pouvoir dont les failles possibles avaient été mises en lumière lors du processus de développement et de certification du logiciel correctif MCAS dont étaient équipés les Boeing 737 MAX 8 accidentés de Lion Air et d'Ethiopian Airlines.