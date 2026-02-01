Blue Origin suspend ses activités de tourisme spatial

Réservé aux abonnés
Dans un communiqué du 30 janvier, Blue Origin a annoncé avoir suspendu les vols New Shepard pendant au moins deux ans pour se concentrer sur les activités d’exploration habitée lunaire. Une décision plutôt inattendue.
C’est un revirement stratégique important dans la compagnie fondée par Jeff Bezos. Face à la pression du gouvernement américain pour mobiliser autant que possible l’industrie autour de son programme lunaire, Blue Origin cède et cesse ses activités de tourisme spatial pour se concentrer sur la Lune.
Après avoir lui-même volé avec son frère en
