Blue Origin suspend ses activités de tourisme spatial

publié le 01 février 2026 à 17:45

Dans un communiqué du 30 janvier, Blue Origin a annoncé avoir suspendu les vols New Shepard pendant au moins deux ans pour se concentrer sur les activités d’exploration habitée lunaire. Une décision plutôt inattendue.

C’est un revirement stratégique important dans la compagnie fondée par Jeff Bezos. Face à la pression du gouvernement américain pour mobiliser autant que possible l’industrie autour de son programme lunaire, Blue Origin cède et cesse ses activités de tourisme spatial pour se concentrer sur la Lune.

01/02/2026 17:45
Espace

Dans un communiqué du 30 janvier, Blue Origin a annoncé avoir suspendu les vols New Shepard pendant au moins deux ans pour se concentrer sur les activités d’exploration habitée lunaire. Une décision plutôt inattendue.

C’est un revirement stratégique important dans la compagnie fondée par Jeff Bezos. Face à la pression du gouvernement américain pour mobiliser autant que possible l’industrie autour de son programme lunaire, Blue Origin cède et cesse ses activités de tourisme spatial pour se concentrer sur la Lune.

La fin du tourisme spatial ?

Après avoir lui-même volé avec son frère en

