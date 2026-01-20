Beyond Aero valide l'architecture de son bizjet hydrogène-électrique

Une maquette au 1:8 soufflée au DNW

C’est au sein des installations de la soufflerie German-Dutch Wind Tunnels (DNW), sur le site Low-Speed Facility (LST) de Marknesse (aux Pays-Bas) que la maquette de l’avion d’affaires de Beyond Aero, à l’échelle 1:8e a été soufflée sur une période de cinq semaines à l’automne 2025. Ces essais se sont concentrés sur les performances aérodynamiques, la stabilité et une contrôlabilité prévisibles pour un avion intégrant des réservoirs d’hydrogène gazeux positionnés à l’extérieur du fuselage, à la manière des réservoirs conformes sur les avions de chasse tel le Lockheed Martin F-16.

Valider une architecture aérodynamique spécifique à l’hydrogène

La propulsion hydrogène impose des contraintes architecturales fortes qui influencent directement l’aérodynamique de l’avion. Pour des raisons de sécurité, Beyond Aero a fait le choix d’intégrer les réservoirs d’hydrogène gazeux à l’extérieur du fuselage. Cette configuration crée des zones d’interaction aérodynamique complexes, notamment à la jonction aile-fuselage et en bout d’aile, où de légères variations géométriques peuvent avoir un impact significatif sur la portance, la traînée et la stabilité. Si les simulations numériques ont permis d’établir un premier niveau de confiance, les essais en soufflerie restent indispensables pour valider de nouvelles architectures dans des conditions d’écoulement réelles. L’objectif de cette première campagne ne se limitait donc pas à l’optimisation des performances, mais visait également à confirmer que cette architecture hydrogène se comporte de manière stable, prévisible et contrôlable sur l’ensemble de l’enveloppe de vol visée.

Du modèle numérique à la validation expérimentale

Les essais en soufflerie ont permis de collecter plus de 60 000 points de données. La campagne a étudié les performances, la stabilité et la contrôlabilité de l’avion sur une large gamme de configurations, incluant plusieurs positions de volets, des débattements de gouvernes, ainsi que des conditions hors nominal telles que de forts angles d’attaque, du dérapage, jusqu’au décrochage. Les essais ont été menés à des vitesses allant jusqu’à 80 m/s (soit 288 km/h). Les mesures ont combiné des forces et moments aérodynamiques globaux, mesurés à l’aide d’une balance à six composantes, avec des données de pression locale issues de plus de 230 prises de pression réparties sur la maquette.

Processus de validation aérodynamique

Cet ensemble de données a permis une corrélation robuste avec les simulations numériques et constitue désormais une référence expérimentale solide pour l’aérodynamique externe de l’appareil. Des outils d’analyse assistés par l’intelligence artificielle ont été utilisés afin d’accélérer la corrélation et la visualisation des données expérimentales et numériques. Ils ont permis aux équipes d’ingénierie d’identifier plus rapidement les tendances, d’évaluer les sensibilités et de converger plus efficacement dans le processus de validation aérodynamique.

Confirmation de choix

Les résultats ont confirmé les choix aérodynamiques de l'avionneur. Au-delà de la validation des modèles numériques, la campagne a confirmé les principales hypothèses aérodynamiques liées à l’architecture électrique-hydrogène, elle a également Beyond Aero a franchi une nouvelle étape dans le développement de son avion hydrogène-électrique en achevant sa première campagne d’essais en soufflerie. L'avionneur, proche de clore la phase de conception préliminaire (Preliminary Design) valide ainsi expérimentalement l’aérodynamique de l’appareilpermis une caractérisation détaillée des zones d’interaction critiques et réduit les incertitudes résiduelles avant le gel de géométrie et les phases de développement ultérieures.