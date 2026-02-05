Beyond Aero avance sur son avion d'affaires électrique
© Beyond Aero
Antony Angrand
Antony Angrand

publié le 05 février 2026 à 16:20

Beyond Aero a franchi une nouvelle étape dans le développement de son avion hydrogène-électrique en achevant sa première campagne d’essais en soufflerie. L’avionneur, proche de clore la phase de conception préliminaire, valide ainsi expérimentalement l’aérodynamique de l’appareil, sans intégration motrice.

Beyond Aero commence à livrer les premiers enseignements de son séjour à Marknesse, aux Pays-Bas. C’est là, au sein des installations de la soufflerie German-Dutch Wind Tunnels (DNW), sur le site Low-Speed Facility (LST), que la maquette de son avion d’affaires, à l’échelle 1:8, a été soufflée sur une

Avion décarboné

Beyond Aero a franchi une nouvelle étape dans le développement de son avion hydrogène-électrique en achevant sa première campagne d’essais en soufflerie. L’avionneur, proche de clore la phase de conception préliminaire, valide ainsi expérimentalement l’aérodynamique de l’appareil, sans intégration motrice.

Beyond Aero commence à livrer les premiers enseignements de son séjour à Marknesse, aux Pays-Bas. C’est là, au sein des installations de la soufflerie German-Dutch Wind Tunnels (DNW), sur le site Low-Speed Facility (LST), que la maquette de son avion d’affaires, à l’échelle 1:8, a été soufflée sur une période de cinq semaines à l’automne 2025. Beyond Aero a

