Beyond Aero affine son jet électrique à hydrogène

Avancées majeures

Beyond Aero a présenté un concept revu de son jet léger, intégrant des avancées majeures. Ces optimisations marquent renforcent la position de Beyond Aero en tant que principal constructeur qui pourrait livrer le premier jet électrique à hydrogène certifié d’ici 2030.

Une architecture repensée

Depuis la présentation de son concept initial au Bourget en juin 2023, Beyond Aero a réalisé des ajustements clés pour réduire les risques liés à la propulsion à hydrogène et accélérer la certification et l'industrialisation. Le BYA-1 est le premier jet léger électrique conçu autour des contraintes de la propulsion à hydrogène gazeux, avec une architecture entièrement repensée. Parmi les améliorations clés figurent notamment celle de la chaîne propulsive à hydrogène sans batterie avec redondance intégrée. L'architecture modulaire, dotée de deux moteurs électriques alimentés par des circuits de propulsion indépendants, renforce la résilience aux pannes et la scalabilité, tout en surpassant les standards de sécurité aéronautiques. La capacité des piles à combustible a été augmentée à 2,4 MW.

Des réservoirs d'hydrogène dans la voilure

Vient également l'optimisation du positionnement des réservoirs d'hydrogène pour une sécurité accrue. Les réservoirs de carburant à 700 bars sont intégrés à la structure de l’aile, améliorant ainsi la résistance aux impacts. En supprimant les conduites haute pression à l'intérieur de la cabine pressurisée, cette conception réduit les risques et s'aligne sur les protocoles de sécurité aéronautiques.

Gestion thermique avancée

Le système de gestion thermique avancé pour les ventilateurs électriques fait également partie du lot d'optimisations. Les soufflantes carénées (EDF) optimisent l'efficacité de la propulsion et les performances dans des conditions extrêmes. Un FADEC (Full Authority Digital Engine Control) sur mesure garantit une performance précise à toutes les phases du vol. Ce système sera certifié sous un cadre TC Engine, établissant une nouvelle référence en matière de propulsion électrique.

Un système modulaire et 90 % de pièces mobiles en moins

Ces choix techniques réduisent également de manière significative les coûts de maintenance et d'exploitation. Le jet léger BYA-1 dispose d'une chaîne de propulsion tout-électrique simplifiée, avec 90 % de pièces mobiles en moins, éliminant le besoin d'une turbine haute température et intégrant un système modulaire de remplacement de moteur pour simplifier la maintenance. Cette conception réduit la complexité de l'entretien, abaissant les coûts opérationnels jusqu’à 55 %. Le carburant hydrogène permettra une réduction de 65 % des coûts de carburant par rapport aux SAFs Power-to-Liquid en 2025 et de 17 % par rapport au Jet A-1 en 2030, offrant une solution économique pour les opérateurs en transition vers une aviation bas-carbone.

Un comité consultatif d'experts pour valider

Pour valider la faisabilité du programme et accélérer la certification, Beyond Aero a rassemblé un comité consultatif d'experts composé de cadres et d'ingénieurs de premier plan issus des plus grandes entreprises aéronautiques et acteurs du secteur. Ce comité a confirmé la viabilité technique de l'appareil, afin d'affiner sa préparation à la certification et son adoption sur le marché. Figurent au sein de ce comité Stéphane Mayer (ancien directeur général de EADS Socata, ATR, Daher, Nexter), Erik Carlson (ancien Directeur Technique, Stress & Structural Design, HondaJet), Jean-Paul Vaunois (Ingénieur en Chef, Hermes Spacecraft, NASA CRV X38 European contribution, A400M, Guanyi GA20), Bernard Attali (ancien président d'Air France et de l'IATA), Augustin de Romanet (ancien président & directeur général, groupe ADP), Thierry de Poncins (ancien directeur des ventes chez Dassault Aviation).

800 nautiques d'autonomie

Avec une autonomie de 800 nautiques (soit 1 481 km) plus réserves NBAA à 310 KTAS (environ 574 km/h) en configuration six passagers, le BYA-1 couvrira plus de 80 % des trajets aériens européens actuels. Sa flexibilité opérationnelle devrait inclure une distance de décollage de seulement 620 m et un angle d'approche de 5,5°, le rendant compatible avec des aéroports comme London City. L'expérience passager est également significativement améliorée. Les hublots elliptiques sont 27 % plus grands que ceux des jets d'affaires conventionnels, maximisant la lumière naturelle et les vues panoramiques. De plus, la propulsion électrique silencieuse et une isolation acoustique avancée réduisent le bruit en cabine de 15 dB(A), diminuant la perception sonore de plus de moitié par rapport aux concurrents, pour un vol plus calme et confortable. Depuis le dépôt de sa demande d'approbation en avril 2024, Beyond Aero progresse dans les processus préalables à la certification et travaille avec l'EASA pour définir un cadre réglementaire adapté à la propulsion à hydrogène.