Beyond Aero lève un total de 44 M$ pour son avion d'affaires électrique

44 M€ collectés

L’entreprise toulousaine Beyond Aero, qui développe le premier avion d’affaires électrique conçu pour la propulsion à hydrogène, annonce aujourd'hui sa levée de fonds en Série A d’un montant de 20 millions de dollars (18,39 M€). Giant Ventures et Bpifrance mènent ce tour de table portant le total des fonds collectés par l’entreprise à 44 millions de dollars (soit 40,47 M€).

6 à 8 passagers sur 1 500 km

Beyond Aero a lancé la construction de One, son avion de 6 à 8 places qui permettra de voyager jusqu’à 800 nautiques (1 500 km) à travers l’Europe. L'entreprise a récemment validé des étapes majeures dans le développement de son programme avion. Elle a réalisé en février dernier le premier vol piloté, entièrement alimenté par propulsion hydrogène électrique avec son démonstrateur technologique Blériot. Elle a également nommé Luiz Oliveira (ancien expert technique du programme hybride hydrogène d’Embraer) au poste d’ingénieur en chef. En parallèle, l'entreprise a sécurisé 914 millions de dollars (840,6 M€) en lettres d’intention pour 108 avions.

Une puissance supérieure à 600 kW

Beyond Aero a déjà commencé à déployer 12 millions de dollars (11,04 M€) pour construire à Toulouse, le centre d'essais de propulsion hydrogène électrique intégré le plus puissant au monde. Cette installation de pointe testera tous les composants du système de propulsion du constructeur, y compris les réservoirs d'hydrogène, les piles à combustible et les systèmes électriques. Le laboratoire réplique l'un des deux moteurs de l'avion et permettra d’élever la technologie au niveau TRL6, avec une puissance supérieure à 600 kW. Les tests porteront sur le ravitaillement en hydrogène, l'alimentation en air, les piles à combustible et les essais du groupe motopropulseur intégré, marquant une étape cruciale dans l'avancement de la conception des systèmes et la vérification de leur sécurité.

One, un avion CS23 autour de la propulsion hydrogène électrique

One, l'avion de Beyond Aero, sera commercialisé d'ici 2030. Beyond Aero redessine l'architecture d'un avion CS23 autour de la propulsion hydrogène électrique. Alimentée par de l’hydrogène gazeux transformé en électricité par des piles à combustible, ce type de propulsion ne dégage aucune émission locale (hormis de l’eau) et permet une autonomie cinq fois supérieure à celle d'un avion sur batterie. Parmi les premiers clients figurent des entrepreneurs, des célébrités et des athlètes mais aussi des entreprises, telles que des compagnies aériennes, des opérateurs ou des charters. Tous auront prochainement l’opportunité de confirmer leur position dans le carnet de commandes de l’avionneur.