Beta réussit la transition en vol avec son ADAVe

Transition lente en vol, vers la vitesse de croisière

Beta Technologies a réalisé les premiers vols de transition pilotés avec le prototype de son ADAVe Alia 250. Aux commandes de l'appareil figurait Nate Moyer, pilote d'essai de Beta et ancien pilote d'essai de l'US Air Force. Le prototype a décollé "verticalement" des installations d'essai en vol de Beta, lesquelles sont situées dans le périmètre de l'aéroport international de Plattsburgh, dans le nord de l'État de New York. En faisant tourner ses quatre hélices de sustentation et son unique hélice arrière propulsive, l'aéronef a graduellement gagné sa vitesse de croisière, l'aile fixe assurant ensuite la totalité de la portance pour permettre aux hélices verticales de cesser tout mouvement et d'être mises en configuration drapeau -ou plus vraisemblablement dans lit du vent relatif, car les pales sont inclinées à 90° par rapport à ce dernier-.

Rotors en drapeau

N251UT, c'est l'immatriculation du prototype et démonstrateur technologique de Beta, a ainsi brillamment démontré la faisabilité du concept avec cet aéronef, vidéo à l'appui (voir ci-dessous). La principale différence repose sur l'autre dimension de cette démonstration filmée : elle s'est déroulée avec un pilote d'essai à bord, tandis que Lilium, pour ne citer que lui, a sagement préféré avoir recours à un pilotage à distance de son appareil. Beta a pour autre avantage le fait d'avoir une version de son aéronef, plus classique puisqu'il s'agit de l'eCTOL ou, en français, décollage et atterrissage classiques [à propulsion] électrique ou ADACe, sous l'oeil attentif de l'US Air Force. Cette dernière, qui teste plusieurs aéronefs, dont ceux de Joby Aviation et d'Electra pour ne citer qu'eux, a permis à Beta de réaliser une partie des 40 000 nautiques d'essais accumulés -sous les deux versions de son Alia, à savoir ADAVe et ADACe- en l'espace de quatre ans.