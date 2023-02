Beta Technologies passe à l'essai grandeur nature

Blade Air Mobility et Beta Technologies font voler l'Alia-250

Blade Air Mobility, une plateforme de mobilité aérienne basée sur la technologie, et Beta Technologies, une entreprise d'aérospatiale électrique développant des ADAVe (aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électrique ou eVTOL) et l'infrastructure de recharge correspondante, ont annoncé la réussite d'un vol d'essai de l'Alia-250 de Beta à l'aéroport du comté de Westchester à White Plains, New York. Ce vol marque le premier essai d'un ADAVe piloté dans la grande région de New York et constitue une étape importante dans le partenariat continu entre les deux sociétés, qui vise à offrir un transport aérien sûr, silencieux et durable aux usagers des transports publics et commerciaux.

Transition des hélicoptères vers l'aéronef ADAVe

"Cette démonstration est une étape importante dans notre transition des hélicoptères vers l'aéronef vertical électrique, et nous sommes heureux que nos partenaires de Beta aient conçu l'aéronef adéquat avec l'autonomie, la capacité et le profil sonore requis, pour une utilisation sur nos marchés clés, y compris notre base d'origine de la ville de New York. Nous sommes convaincus que les ADAVe changeront la donne, tant pour notre entreprise que pour le système de transport de la ville de New York, une fois certifiés par la FAA", a déclaré Rob Wiesenthal, président-directeur général de Blade.

6 personnes transportables

L'aéronef Alia-250 est motorisé par un système de propulsion entièrement électrique avec une capacité de décollage et d'atterrissage vertical et un profil de bruit qui est 1/10e du niveau de décibels sonores des hélicoptères conventionnels, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les zones urbaines. L'appareil, qui peut transporter jusqu'à six personnes, présente un design élégant et moderne, ainsi qu'une série de caractéristiques visant à garantir les plus hauts niveaux de sécurité et de confort. Au cours du vol réalisé le 14 février 2023, l'Alia-250 a volé aux côtés d'un hélicoptère conventionnel avant de s'éloigner pour un second passage au-dessus de l'aéroport afin de mettre en évidence la réduction de bruit. En avril 2021, Blade a annoncé un accord visant à faciliter l'achat par son réseau d'opérateurs d'un maximum de 20 des premiers appareils Alia-250 configurés pour le transport de passagers. Blade a l'intention de déployer ces premiers appareils sur des liaisons entre son réseau de terminaux spécialisés aux États-Unis. BETA a également accepté de fournir et d'installer une infrastructure de recharge à certains endroits clés.

Deux prototypes

Au cours des trois dernières années, Beta a assemblé deux prototypes d'avions en taille réelle, franchissant des étapes importantes vers la certification et la commercialisation. Beta a également fait voler l'Alia-250 par des pilotes d'essai de l'armée de l'air et de l'armée de terre américaines dans le cadre d'évaluations complètes en mars 2022 et juillet 2022, respectivement, marquant le tout premier vol d'un avion vertical électrique par les branches et les premières évaluations qualitatives habitées de l'industrie. Beta s'est également associée à la FAA et au National Institute for Aviation Research pour réaliser les tout premiers tests de chute de 50 pieds (15 m) de ses packs de batteries en grandeur réelle, réussissant le test et faisant progresser l'industrie vers les normes de sécurité et la certification.