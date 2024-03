Bell optimise l'AH-1Z avec le programme SIEPU

Amélioration structurelle mise à niveau de l’alimentation électrique...

Le premier Bell AH-1Z destiné à recevoir la modification SIEPU (Structural Improvement Electrical Power Upgrade, Amélioration structurelle mise à niveau de l’alimentation électrique) fournie par Bell dans le cadre d'un contrat avec l'U.S. Marine Corps, est arrivé au centre d'assemblage de Bell à Amarillo. Les modifications SIEPU optimisent l'hélicoptère dans le but d'améliorer les capacités de mission, la sécurité de l'équipage et l'interopérabilité en augmentant la capacité d'alimentation électrique de l'appareil et en favorisant l'intégration de capacités supplémentaires dans la cabine. SIEPU marque le début du prochain chapitre de la vie des hélicoptères H-1.

...Pour les AH-1Z et UH-1Y...

"Les Bell AH-1Z Viper et UH-1Y Venom constituent l'épine dorsale de l'aviation d'attaque et de soutien dans les différents espaces de combat dans lesquels ils sont utilisés, de sorte que SIEPU arrive à un moment important pour la future mise en œuvre stratégique de cette plate-forme", a déclaré Mike Deslatte, vice-président principal et directeur de programme de Bell H-1. "SIEPU sera immédiatement bénéfique pour les opérations d'aujourd'hui et prépare également le H-1 à répondre rapidement aux besoins opérationnels futurs, dont certains n'ont peut-être même pas encore été imaginés".

...Qui seront dotés de capacités de nouvelle génération

SIEPU permettra ainsi aux H-1 de mettre à niveau les systèmes d'armes actuels avec des capacités de nouvelle génération, notamment des munitions cinétiques à longue portée et des effecteurs, ainsi que de nouvelles capacités non cinétiques. Ces améliorations permettent d'étendre considérablement la portée et le rayon d'action tout en améliorant la distance de sécurité. Alors que les H-1 ont déjà démontré leur capacité à contrer les systèmes aériens sans pilote ennemis, SIEPU permettra également de disposer d'une capacité de puissance embarquée suffisante pour les armes futures qui n'ont pas encore été mises en œuvre.

Jusqu'en 2040

Avant d'arriver au centre d'assemblage de Bell Amarillo, l'AH-1Z et l'UH-1Y ont effectué des tests de capacité de liaison de données avec les modifications du corps des Marines à Camp Pendleton et des tests avec VMX-1 à Yuma. Bell prévoit de continuer à soutenir l'AH-1Z Viper et l'UH-1Y Venom jusque dans les années 2040, conformément au plan d'aviation du Corps des Marines.