Bell a livré tous les AH-1Z destinés au Royaume de Bahreïn

Fin du POR et tous appareils livrés...

Bell a terminé le programme d'enregistrement (POR) AH-1Z pour le Royaume de Bahreïn. Bell a livré le dernier appareil de production au Naval Air Systems Command en décembre 2022. Les premiers AH-1Z de Bahreïn ont fait leurs débuts dans le pays lors du Bahrain Air Show et six ont été livrés dans le pays. Les six derniers hélicoptères seront préparés pour l'expédition à Bahreïn avec la Defense Contract Management Agency (DCMA) avant d'être transportés à Bahreïn en 2023.

...Pour l'AH-1Z

L'achèvement du programme record AH-1Z de Bahreïn intervient juste après l'achèvement par Bell du programme record du Corps des Marine des États-Unis, ce qui représente deux étapes importantes de la production du H-1 en un an. Le AH-1Z Viper est pour Bell la plus récente génération d'hélicoptères d'attaque spécialisés. Bell continue de travailler avec le Royaume de Bahreïn sur les inspections après expédition et le réassemblage pour garantir la configuration telle que définie dans le cas FMS. En plus de fabriquer et de livrer les nouveaux Vipers, Bell soutiendra le cycle de vie de l'appareil afin d'en assurer la fiabilité, la survivabilité et la létalité sur le champ de bataille moderne.