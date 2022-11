Azul Linhas Aéreas prend trois Airbus A330neo de plus

Vers une flotte de huit Airbus A330neo chez Azul Airlines

Azul Airlines passe une commande ferme auprès d'Airbus pour trois A330-900 qui lui permettront de poursuivre l'expansion de son réseau international. Le contrat porte à huit exemplaires le nombre total d'Airbus A330neo qui seront dans la flotte de la compagnie aérienne. Les cinq premiers A330-900 d'Azul Airlines ont été pris dans le cadre de contrats de location. Idem pour les sept Airbus A330-200. "Ces trois nouveaux gros-porteurs Airbus de nouvelle génération assurent la transformation complète de notre flotte, de l'ancienne génération à la nouvelle génération. Nous nous concentrons sur le maintien de la stabilité de notre flotte de gros-porteurs tout en bénéficiant des économies d'efficacité énergétique de ces appareils", déclare John Rodgerson, directeur général d'Azul.

298 sièges sur les Airbus A330-900 d'Azul

Pour ses Airbus A330-900 propulsés par des Rolls Royce Trent 7000, Azul Airlines a fait le choix d'un aménagement cabine passagers en trois classes avec 34 fauteuils-couchettes en classes Affaires et 264 en classe économique dont 96 en Xtra, classe économique Premium. La cabine intègre le concept Airspace, à l'instar de ses Airbus A350-900

Quatre Airbus A350-900 chez Azul Airlines

Azul Airlines a réceptionné son premier A330neo en 2019 et joue la carte de la complémentarité de capacité et de distance franchissable que permettent les A330-900 et les Airbus A350-900. Quatre Airbus A350-900 en location sont inscrits au registre de flotte de la compagnie et seront bientôt mis en service commercial. L'aménagement cabine des A350-900 prend un total de 334 passagers, répartis en deux classes : 33 fauteuils-couchettes en classe Affaires et 301 sièges en classe économique.