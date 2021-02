DGE et BpiFrance au secours de l'industrie régionale

Suite à la crise sanitaire du Covid-19, laquelle a marqué un arrêt brutal et massif de nombreuses filières de l'industrie française, le Gouvernement mobilise, sur les années 2020, 2021 et 2022, des moyens exceptionnels pour le soutien à l'investissement et la modernisation de l'industrie. Ainsi, la Direction générale des entreprises (DGE) et Bpifrance ont mis en place un appel à projets afin de soutenir des projets d'investissement industriel, notamment dans l'aéronautique et d'autre part à forte composante territoriale et dans les secteurs susceptibles de démarrer rapidement et ayant des retombées socio-économiques fortes pour le territoire.

Hybrides à hydrogène de deux à six places STOL

Avions Mauboussin, constructeur implanté à Belfort depuis 2017, développe la première génération d'avions hybrides à hydrogène avec deux programmes : Alérion M1h, un biplace léger et Alcyon M3c, un six-places. L'objectif est de permettre la mobilité interurbaine et l'accès à des zones aujourd'hui fermées aux avions classiques, en utilisant des avions propres et silencieux à décollage/atterrissage court (ADAC ou STOL), pour opérer au plus proche des destinations souhaitées et à partir d'infrastructures réduites.

Projet Zéphyr, la propulsion à hydrogène pour aéronefs

Début novembre 2020, Avions Mauboussin dépose son projet Zéphyr afin qu'il soit instruit par la DGE et la direction national de Bpifrance. Zéphyr est une propulsion hybride à hydrogène pour aéronefs interurbains et véhicules légers. Cette propulsion s’adapte en premier lieu sur les avions et drones proposées par Avions Mauboussin pour les secteurs civils, militaires et commerciaux. Le 16 février 2021, le Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance annonce dans un communiqué de presse qu'Avions Mauboussin fait partie des lauréats du " plan de relance pour l'industrie " aéronautique. Avions Mauboussin obtient une subvention de 800 000 €.

Conception de la chaîne propulsive

Le projet Zéphyr s’étend de début 2021 jusqu'à fin 2024, avec plusieurs étapes : électrique, hybride, hydrogène. L'investissement porte principalement sur la recherche et développement avec la conception de la chaine de traction, l'achat des composants aux partenaires industriels, la fabrication du démonstrateur, les essais sur banc puis sur avion au sol. Dans un second temps, l'investissement portera sur la conception et/ou l'adaptation de bancs d'essais.

Zéphyr vers Alérion M1h



La création de Zéphyr (propulsion hybride hydrogène) conduira à la mise sur le marché d'Alérion M1h (le premier des Avions Mauboussin), en 2025 pour la version hybride kérosène et 2027 en hybride hydrogène. Alcyon M3c sera lancé en 2026 pour la version hybride kérosène et 2028 en hybride hydrogène. En parallèle, Avions Mauboussin proposera la chaine de propulsion Zéphyr à d'autres avionneurs, hélicoptéristes, constructeurs de taxis volants VTOL ou de drones, ainsi que d'autres constructeurs des secteurs maritime et automobile.