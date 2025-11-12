Avio signe un accord avec RTX pour construire une usine à moteurs aux Etats-Unis

Ce deal résonne avec la politique protectionniste des Etats-Unis. Face à la hausse des tarifs aux frontière et à la guerre commerciale de Donald Trump, de plus en plus d’entreprise européennes des secteurs de la défense, du spatial, et de l’aérien, font le choix de s’installer aux Etats-Unis. Par exemple, on retrouve des exemples récents avec les start-ups Anywaves et Exotrail. Comme elles, Avio fait ce choix en garantie d’être intégré dans la supply-chain directe des maîtres d’œuvres américains, et ainsi bénéficier d’une partie du budget des contrats gouvernementaux.

Le MoU avec RTX signé ce lundi 10 novembre aidera Avio à construire un site de production de moteurs à propulsion solide. L’accord garantie en contrepartie à RTX un accès privilégié aux capacités de production du site. Cette bonne entente entre les deux acteurs avait déjà été à l’origine en juillet 2024 d'un projet conjoint de travail préliminaire du développement du moteur Mk104, qui a récemment passé sa revue de design critique.

A l’annonce de ses résultats le 28 octobre, Avio avait indiqué une hausse de 26% de ses revenus, boosté par une forte demande du marché de la défense. Avio a aussi signé un contrat avec l’ESA sur la conception d’un étage supérieur réutilisable. Avio a également annoncé en septembre une montée de capital de 400 millions d’euros.