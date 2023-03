AutoFlight annonce un accord avec EVFLY pour 205 aéronefs Prosperity I et Prosperity Cargo

Un contrat avec Evfly...

AutoFlight a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat avec Evfly, dans la foulée de son vol électrique de 250 km. Evfly est une société de gestion et d'exploitation de flotte aérienne qui propose des services de transport aux clients d'entreprise (B2B) et particuliers (B2C) tels que les transports offshores, les urgences médicales, les vols touristiques sur demande, le transport privé d’un point A à un point B mais encore le transport de fret, etc., avec une flotte de nouvelle génération. EVFLY vise à offrir un ensemble complet de services aux entreprises qui ont besoin d'exploiter des ADAVe (eVTOL) sur une base privée ou commerciale, mais aussi aux gouvernements et aux ONG.

...Pour 205 Prosperity I et Prosperity Cargo

Cet accord témoigne de l'engagement de la société dans la région du Moyen-Orient, qui, de l'avis des deux parties, pourrait être un précurseur en matière de services ADAVe (eVTOL). Evfly achètera 205 aéronefs Prosperity I et Prosperity Cargo, et exploitera les 10 premiers aéronefs AutoFlight Cargo au Moyen-Orient, sur des marchés très prometteurs tels que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, avant de les déployer en Asie et en Afrique. Ce partenariat s'appuie sur le service complet de gestion de flotte d'EVFLY, qui intègre les dernières technologies en matière de maintenance et d'efficacité opérationnelle des ADAVe (eVTOL). Il s'agit d'une solution unique pour les entreprises qui souhaitent utiliser des eVTOL à des fins commerciales ou privées.

Un vol de 250 km sur circuit

L'accord fait rapidement suite au plus long vol ADAVe d'Autoflight sur une distance de 250 km avec une seule charge des batteries lithium-ion de l'aéronef. Le vol, qui s'est déroulé le 23 février sur le site d'essais d'AutoFlight, a consisté en 20 circuits sur une piste de vol prédéfinie, l'avion étant piloté à distance depuis le sol par l'équipe d'essais en vol d'AutoFlight. Il est intéressant de noter que si l'avion Gen4 d'AutoFlight est équipé de l'avionique la plus récente, l'avion a également utilisé l'avionique d'un tiers pour enregistrer et vérifier la distance parcourue sur ForeFlight, un système indépendant largement utilisé dans le secteur de l'aviation.