AutoFlight annonce le plus long vol réalisé en eVTOL

250 km ou 134,9 nautiques

AutoFlight a annoncé le 2 mars 2023 avoir réalisé le plus long vol ADAVe (aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique) de l'histoire avec une distance de 250 km soit (134,9 nautiques) sur une seule charge des batteries lithium-ion de l'avion. Le vol, qui s'est déroulé dans le centre d'essais eVTOL d'AutoFlight le 23 février, a consisté en 20 circuits sur une piste prédéfinie, l'aéronef étant piloté à distance depuis le sol par l'équipe d'essais en vol d'AutoFlight. Bien que l'aéronef Gen4 d'AutoFlight soit équipé de la dernière avionique de pointe, l'aéronef a également utilisé une avionique tierce pour enregistrer et vérifier la distance parcourue sur ForeFlight, un système de navigation.

Une étape vers Prosperity

Ce vol d'essai à longue distance est une étape clé dans le développement de l'avion Prosperity I, qui subit des tests continus en vue de l'objectif de la société, à savoir la certification de navigabilité en 2025 avec l'AESA. L'aéronef utilisé dans ce vol record est le premier regard du monde sur le tout nouveau modèle de génération 4 d'AutoFlight, qui a été conçu par le designer automobile Frank Stephenson.

Phase de transition

L'aéronef Prosperity d'AutoFlight est capable d'atteindre des vitesses supérieures à 200 km/h, sur une distance supérieure à 250 km. AutoFlight est l'un des rares constructeurs d'ADAVe (eVTOL) à avoir maîtrisé la difficile "phase de transition" entre le vol vertical et le vol horizontal, avec Lilium pour ne citer que ce dernier. AutoFlight annonce également avoir enregistré des milliers de kilomètres de vol sur de multiples itérations de son appareil.