Aura Aero va implanter son usine américaine en Floride

Aura Aero en Floride

Le constructeur aéronautique français Aura Aero vient d’annoncer son intention de construire une usine de fabrication et assemblage de 150 000 m2 à l’Aéroport International de Daytona Beach en Floride, dans le Comté de Volusia. Afin de répondre aux besoins massifs du marché américain, l’implantation aux Etats-Unis est une étape essentielle pour Aura Aero, qui poursuit également son développement en Europe, avec notamment le projet d’Aura Factory à l’aéroport de Toulouse-Francazal.

Une construction qui débutera en 2026

L’annonce du choix du Comté de Volusia fait suite à la décision d’Aura Aero, en juillet dernier, d’implanter sa nouvelle usine en Floride. La société avait précédemment envisagé un certain nombre de sites et avait rapidement réduit son périmètre de recherche au Texas et à la Floride pour installer ses opérations de production. L’usine construira et assemblera des avions hybrides-électriques régionaux ERA, avec un objectif de 100 appareils par an. La construction devrait débuter en 2026, et l’usine devrait être opérationnelle au dernier trimestre 2028, lorsque la société commencera à assembler des avions sur ce nouveau site, à l’Aéroport International de Daytona Beach.