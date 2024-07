Aura Aero annonce l’ouverture de sa première usine aux Etats-Unis

Aura Aero construira son usine en Floride

C'est au salon de Farnborough qu'Aura Aero a annoncé l’ouverture, à la fin de l’année 2024, de son premier site américain, au sein du parc de recherche de l’Université Aéronautique Embry-Riddle, et sa décision de construire une usine de production et d’assemblage de 46 000 m2 en Floride. Cette annonce fait suite à la décision prise l'année dernière par l'entreprise de nouer un partenariat avec l'université aéronautique Embry-Riddle. Ce projet d’envergure a été annoncé conjointement lors du Salon Aéronautique de Farnborough par Jeanette Nuñez, Lieutenant Governor de l’Etat de Floride, P. Barry Butler, Ph.D., Président de l’Université Aéronautique Embry-Riddle, Rob Long, Président de Space Florida, et Jérémy Caussade, co-fondateur et Président dAura Aero.

10 000 m2 pour le centre de finalisation et de livraison de la famille Integral

D’ici la fin de l’année, Aura Aero occupera un premier hangar (1 000 m2) qui abritera l’activité de développement d’avions électriques afin de préparer la nouvelle génération d’avions de formation ainsi que le centre de finalisation et de livraison de la famille Integral. Mori Hosseini, Président du Conseil d’Administration d’Embry-Riddle, a félicité le Gouverneur de Floride Ron DeSantis pour son action en faveur du développement économique : « Sous l’influence du Gouverneur, le contexte économique qui a été mis en place est une plateforme parfaite pour que nous attirions des entreprises internationales aux Etats-Unis. Ces sociétés ont d’autres options et sont constamment courtisées par de nombreux autres sites. Les succès continus de la Floride sont le résultat évident des efforts continus du gouverneur, de son équipe formidable et de nos législateurs, pour créer et maintenir un contexte favorable aux entreprises. »

Deuxième étape

La deuxième étape du déploiement d’Aura Aero en Floride sera la construction d’une usine ultramoderne de 46 000 m2, pour produire, assembler, tester et livrer ERA, l’avion de transport régional 19 places hybride-électrique conçu par le constructeur pour relancer la mobilité aérienne régionale. « Nous sommes heureux et fiers de révéler les projets d’expansion d'Aura Aero aux États-Unis et le développement de notre empreinte industrielle en Floride. Soutenus par l'État de Floride, Space Florida et notre partenaire Embry-Riddle, nous disposons de l'écosystème parfait pour proposer une nouvelle génération d'avions à nos clients américains », a commenté Jérémy Caussade, Président et co-fondateur d’Aura Aero.

Produire les avions près de leurs principaux marchés

Le constructeur aéronautique, engagé dans l’accélération de la décarbonation du transport aérien, déploie ainsi son plan industriel à l’international avec une implantation géographique qui lui permettra de produire et assembler ses avions près de leurs principaux marchés. Cette feuille de route industrielle a déjà commencé par la construction d’une usine à Toulouse, où se trouve le siège de l’entreprise.