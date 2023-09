Aura Aero reçoit l'agrément Part 21J

Part 21J, conception industrielle

Aura Aero, le constructeur aéronautique toulousain, vient d’obtenir l’agrément Easa Part 21J (conception industrielle), qui vient compléter l’agrément Part 21G (production) obtenu en novembre 2021, et devient ainsi officiellement constructeur aéronautique à part entière, de la conception à la production de ses avions. L’obtention de ce nouvel agrément délivré par l’EASA, l’Agence Européenne de Sécurité Aérienne, intervient à l’issue d’un audit de 24 mois mené sur le site de Toulouse-Francazal, où se trouve le bureau d’études de l’avionneur.

Famille Integral

Cet agrément vise à certifier que les aéronefs d’AURA AERO sont conformes à la réglementation aéronautique en termes de conception, de fabrication et d’équipement dans le contexte européen. Il certifie également que le constructeur utilise des documents de navigabilité réglementaires. Deux ans après le lancement de la production industrielle en série de la famille Integral - le biplace destiné à la formation, le loisir et la voltige - et après le premier vol d’Integral S en juillet dernier, Aura Aero procédera très prochainement à la remise en vol d’Integral R. Les essais du premier exemplaire d’Integral E – la version 100% électrique - ont quant à eux débuté. Quand à ERA, l’avion de transport régional 19 places à propulsion hybride-électrique, il est prévu qu'il entre en service courant 2028.