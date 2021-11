Aura Aero reçoit l'agrément Part 21G

Agrément Part 21G

Aura Aero, constructeur aéronautique toulousain, vient d'obtenir l'agrément 21G pour l'ensemble de ses installations industrielles. Cet agrément vise à certifier que la production des pièces avion est conforme à leur conception et permettra, après l’obtention prochaine de l’extension de l’agrément aux aéronefs complets, de démarrer les activités d’assemblage en série, notamment pour l'Integral R (biplace à moteur thermique et train classique), dont les deux premiers exemplaires doivent être livrés aux aéroclubs Midi-Pyrénées Voltige et Dijon Voltige.

Lancement de la production de l'Integral R puis S

Dans les mois à venir, Aura Aero démarrera également la production d’Integral S (biplace à moteur thermique et train tricycle) puis d’Integral E (biplace à propulsion électrique), et enfin d’ERA (l'appareil de transport régional de 19 places à propulsion électrique). « Cette certification marque une nouvelle étape dans l’histoire de notre société, un pas de plus vers l’aviation décarbonée », a déclaré Jérémy Caussade, Co-fondateur et Président d’Aura Aero.