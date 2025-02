Ascendance et Delair mettent au point un démonstrateur de drone hybride-électrique pour la DGA Essais de missiles

Ascendance et Delair autour du drone DT46

Ascendance, développeur français des solutions hybrides-électriques depuis 2018, notamment avec sa technologie de propulsion hybride Sterna, et Delair, concepteur et fabricant de drones professionnels pour l’industrie et la défense, annoncent aujourd’hui une collaboration technologique en vue de répondre aux enjeux de modernisation des dispositifs du centre d’expertise DGA Essais de missiles pour des missions d’observation.

Un projet lancé par la DGA Essais de missiles

Financé par l’Agence Innovation Défense, le projet a été lancé par DGA Essais de missiles et piloté par le pôle d’innovation Alienor via une procédure d’appel à manifestation d’intérêt. Les deux sociétés travaillent sur un démonstrateur de drone d’observation hybride-électrique, conçu et fabriqué entièrement en France, basé sur le modèle phare de Delair, le drone DT46, et sur le système de propulsion hybride-électrique « STERNA for UAV » (Sterna pour les aéronefs non pilotés) développé par Ascendance.

L'application Sterna aux drones

Le DT46 hybride viendra compléter la gamme développée par Delair, en combinant un drone fiable et éprouvé avec un système de propulsion hybride « STERNA for UAV » d'Ascendance. La collaboration Delair - Ascendance permet de proposer de nouvelles performances sur plusieurs aspects clés. Figurent notamment une meilleure endurance, avec plus de 5h30 en mode ADAV (aéronef à décollage et atterrissage vertical), la technologie STERNA permettant d’améliorer significativement (selon les configurations) l'autonomie d’un drone électrique classique. La capacité de recharge de la batterie en vol vient renforcer cette performance, en ouvrant de nouvelles possibilités pour les missions de longue durée.

Un drone thermique et électrique

S'ajoute la capacité unique de basculer, plusieurs fois au cours du vol, entre les modes de vol stationnaires et avion offrant une très grande flexibilité pour différents usages à la fois civils et militaires. La technologie hybride permet également au drone de basculer plusieurs fois entre le mode thermique (en phase de transit) et le mode électrique, pour assurer des phases d’observation en toute discrétion (notamment avec une empreinte acoustique réduite). Grâce à ce système, le drone peut aussi alterner entre des phases d’observation à vitesse lente et des presses de transit rapides (100 km/h).

Vols d'essais à Toulouse

Le drone DT46 hybride est nativement conçu pour répondre à des applications tant militaires que civiles et pourra mener une grande diversité de missions sur de longues distances. Selon les constructeurs, il apportera à DGA Essais de missiles un bénéfice à la fois économique et environnemental tout en répondant de manière innovante aux enjeux de modernisation des dispositifs du centre. Les vols d'essai ont déjà eu lieu à Toulouse. Dans le cadre des activités de DGA Essais de missiles, la mission du DT46 Hybride sera la surveillance des essais qu’elle mène, mais également la surveillance de zones maritimes étendues. Les premiers vols qualifiants effectués à Biscarrosse seront réalisés au printemps avec l’accord de DGA Techniques Terrestres (autorité technique déléguée pour les mini-drones de l’aéronautique d’Etat).