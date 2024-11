Le drone français DT26 fait le show en Ukraine : photo du président Zelensky et même une rare vidéo sur le terrain

Une image du président ukrainien

Le 23 octobre 2024, Volodymyr Zelenskiy, président de l'Ukraine, publiait sur son compte Telegram une nouvelle série de photos des Forces armées ukrainiennes. Elles étaient surtout axées sur une composante spécifiques ; l'artillerie. Il est ainsi possible d'apercevoir des obusiers automoteurs CAESAr 8x8 ou encore 2S1 Gvozdika, un obusier tracté D-30,... et un drone de reconnaissance. Celui-ci est extrêmement important car il permet à ces pièces d'artillerie de pouvoir détecter les cibles et transmettre leur position aux différentes batterie. Cependant, le drone d'observation n'est pas un simple drone ; il s'agit d'un DT26, développé et produit par l'entreprise française Delair.

La présence de ce drone en Ukraine fait suite à deux livraisons de la France, annoncée les 6 septembre 2023 et 29 février 2024 , Sébastien Lecornu, ministre des Armées, avait annoncé la livraison d'un total de 300 drones de reconnaissance UX11 et DT26 de Delair. À noter que des munitions téléopérées seront prochainement livrées à l'Ukraine, la MTO de Delair et KNDS ayant effectué un essai réussi le 15 octobre 2024. À cette occasion, Bastien Mancini, CEO de Delair, avait expliqué dans une interview l'efficacité de ses drones d'observation en Ukraine :

"Nos drones d'observation continuent de voler à peu près tous les jours en Ukraine et nous avons des retours très positifs des opérationnels. Ils sont résistants au brouillage GNSS et au brouillage des liaisons de données, permettant d'envoyer les coordonnées précises des cibles malgré les contraintes de guerre électronique."