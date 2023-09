La France livre 150 drones à l'Ukraine

Une annonce

L'annonce a été effectuée le 6 septembre par Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Au total, 150 drones choisis par l'Ukraine ont reçu un financement de la France et sont déjà en cours de livraison. La société est basée à Toulouse (Haute-Garonne, France) et développe et produit des drones aériens de reconnaissance depuis 2011. Ceux-ci sont ouverts aux entreprises, services publics et militaires. Elle comprend aussi depuis le début de cette année une filiale de drones sous-marins, Delair Marine. Naval Group, la SNCF, la Commission Européenne,... ont déjà travaillé ou continuent aujourd'hui de travailler avec Delair. À noter que cette entreprise représente le premier constructeur de drones professionnels à voilure fixe en France.

Si les drones kamikaze font bien souvent la une de l'actualité, les drones de reconnaissance sont extrêmement importants sur la ligne de front : ils permettent de guider les frappes d'artillerie, de reconnaitre le terrain et les forces russes disposées dans une zone, guider les véhicules au travers d'obstacles visibles,... le tout, sans devoir mettre en péril la vie des soldats ukrainiens.