Ascendance choisit Safran pour propulser son ADAVe ATEA

L'EngineUS motorisera l'Atea

Ascendance annonce avoir sélectionné ENGINeUS, premier moteur électrique certifié par l’EASA et développé par Safran Electrical & Power, pour équiper le prototype volant d’ATEA, son aéronef hybride-électrique à décollage et atterrissage verticaux (ADAVe). ATEA, qui intègre une architecture propulsive innovante composée de huit moteurs électriques verticaux et de deux moteurs électriques horizontaux, représente une alternative décarbonée et silencieuse aux hélicoptères conventionnels, conçue pour réduire l’impact environnemental et ouvrir la voie à des connexions régionales plus efficaces.

Plus de 100 kW par moteur

Le démonstrateur volant d'ATEA, en cours de production, sera équipé de deux moteurs électriques ENGINeUS de Safran Electrical & Power, assurant la propulsion horizontale et qui développent chacun une puissance supérieure à 100kW. Grâce à son électronique de puissance et de contrôle directement intégrée dans le moteur et à son système optimisé de refroidissement par air, ENGINeUS répond aux exigences d’ATEA. Ascendance a débuté sa campagne d’essais au sol sur ses installations de test représentatives de l’avion, situées à Muret, au sud de Toulouse. Cette campagne vise à valider l’intégration et les performances de nouvelles technologies, dont ENGINeUS, dans le système de propulsion hybride électrique d’ATEA.

Made in France

« Cette collaboration avec Safran Electrical & Power, acteur industriel de référence, nous permet de bénéficier de leur expertise en matière de performance et de sécurité, ainsi que des performances des moteurs ENGINeUS », déclare Jean-Christophe Lambert, CEO chez Ascendance. Le projet ATEA a été sélectionné en 2023 dans le cadre du plan de relance France 2030, au sein du programme « Produire en France un aéronef bas-carbone ». A ce titre, Ascendance s'entoure d'acteurs français pour les systèmes clés de l'appareil.