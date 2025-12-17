Ariane 6 met en orbite un nouveau jeu de satellites Galileo

Le décollage a eu lieu ce matin 17 décembre à 6 h 01 heure de Paris (00 h 01 heure de Kourou) depuis le centre spatial guyanais. Ariane 6 a de nouveau décollé en version légère (62 avec deux de ses quatre boosters à poudre d’appoint). C’est la première fois qu’Ariane 6 livrait en orbite moyenne.

Deux nouveaux Galileo en attendant les nouveautés

Développés par OHB, les deux satellites 33 et 34 constituent la tranche L14 du réseau Galileo. C’est un retour souverain après deux dernières mises en orbite par Falcon 9 de SpaceX en 2024. Tous les autres satellites de la constellation avaient été livrés par Ariane 5 ou Soyouz ST depuis le CSG. La coupure brutale des vols Soyouz depuis Kourou à cause de la guerre en Ukraine et les retards d’Ariane 6 avaient conduit la Commission Européenne à faire voler les tranches L13 et L12 avec SpaceX.