Ariane 6 : le défi de la montée en puissance

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
La fusée européenne a réussi le début de sa montée en cadence plus rapidement que les autres lanceurs lourds de sa génération. Un succès industriel pour son maître d’œuvre ArianeGroup qui laisse peu à peu la place au défi de la montée en puissance, dont la première étape a été franchie avec le vol inaugural de la version 64 le 12 février.
Ariane 6 est le détonateur d’une modernisation profonde de l’ensemble des sites de production d’ArianeGroup. Un enjeu stratégique de défense vu que c’est le seul vecteur lourd garantissant l’accès à l’espace aux Européens. Mais il y a désormais le défi de donner encore plus de puissance à Ariane 6.
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
La fusée européenne a réussi le début de sa montée en cadence plus rapidement que les autres lanceurs lourds de sa génération. Un succès industriel pour son maître d’œuvre ArianeGroup qui laisse peu à peu la place au défi de la montée en puissance, dont la première étape a été franchie avec le vol inaugural de la version 64 le 12 février.
Ariane 6 est le détonateur d’une modernisation profonde de l’ensemble des sites de production d’ArianeGroup. Un enjeu stratégique de défense vu que c’est le seul vecteur lourd garantissant l’accès à l’espace aux Européens. Mais il y a désormais le défi de donner encore plus de puissance à Ariane 6. C’est déjà un atout pour pour la compétitivité avec l'emport
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte