Ariane 6 : le défi de la montée en puissance
© Pierre-François Mouriaux
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 18 février 2026 à 07:00

1992 mots

La fusée européenne a réussi le début de sa montée en cadence plus rapidement que les autres lanceurs lourds de sa génération. Un succès industriel pour son maître d’œuvre ArianeGroup qui laisse peu à peu la place au défi de la montée en puissance, dont la première étape a été franchie avec le vol inaugural de la version 64 le 12 février.

Ariane 6 est le détonateur d’une modernisation profonde de l’ensemble des sites de production d’ArianeGroup. Un enjeu stratégique de défense vu que c’est le seul vecteur lourd garantissant l’accès à l’espace aux Européens. Mais il y a désormais le défi de donner encore plus de puissance à Ariane 6.

La fusée européenne a réussi le début de sa montée en cadence plus rapidement que les autres lanceurs lourds de sa génération. Un succès industriel pour son maître d'œuvre ArianeGroup qui laisse peu à peu la place au défi de la montée en puissance, dont la première étape a été franchie avec le vol inaugural de la version 64 le 12 février.

Ariane 6 est le détonateur d’une modernisation profonde de l’ensemble des sites de production d’ArianeGroup. Un enjeu stratégique de défense vu que c’est le seul vecteur lourd garantissant l’accès à l’espace aux Européens. Mais il y a désormais le défi de donner encore plus de puissance à Ariane 6. C’est déjà un atout pour pour la compétitivité avec l'emport

