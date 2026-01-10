Ariane 6 illumine la nuit guyanaise
© M. Pedoussaut / ESA
Pierre-François Mouriaux
publié le 10 janvier 2026 à 09:49

Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Pour cette première photo de la semaine de 2026, nous avons retenu une photo de lancement très originale, réalisée le 17 décembre dernier par Manuel Pedoussaut à l’occasion du vol VA266 d’Ariane 6.

Envol de nuit

Le 17 décembre dernier, le lanceur lourd Ariane 6 d’Arianespace signait sa quatrième mission commerciale, VA266, plaçant sur orbite moyenne deux satellites européens Galileo pour la navigation.

Etait de nouveau sur le pont pour l’occasion le photographe Manuel Pedoussaut, qui travaille très régulièrement pour l’Agence spatiale européenne aux côtés de Stéphane Corvaja, le responsable du service photographique.

Il a placé un de ses appareils à proximité du pas de tir ELA4 du Centre spatial guyanais, et a pu réaliser un cliché peu habituel quelques secondes après le décollage, qui est intervenu à 2 h 01, heure locale (5 h 01 UTC), donc de nuit.

Une épaisse couche nuageuse était alors présente…

 

L’envers du décor

Le photographe a révélé ses secrets à Air & Cosmos :

« Tandis que mon collègue Stéphane Corvaja s'occupe des plans serrés, j’ai de mon côté généralement besoin d’un cadre large pour illustrer les décollages.

Sur la campagne VA266, au vu de la couverture nuageuse, j'ai mis un boitier automatique en retrait du souffle du lancement pour avoir la séquence complète, sans risquer d’être noyé dans la poussière.

Je savais que je n'aurais que quelques secondes avant de voir disparaître le lanceur dans les nuages.

La bonne surprise a été de capturer le halo des moteurs du fait de l'angle de 8 mm pointé vers le ciel, mais aussi de sortir de la photo traditionnelle, avec notamment le reflet des réacteurs sur la pierre au sol, typique de Guyane.

Un peu de préparation, un peu d'expérience du pas de tir, un peu de chance… »

