Archer signe avec Southwest tandis que Stellantis réinvestit 55 M$

Un drone américain espionne une base russe pendant plus de 18 heures

Pendant plus de 18 heures, un RQ-4B Block 40 a patrouillé en Pologne avec pour objectif d’analyser l’exclave de Kaliningrad. Une semaine plus tard, une deuxième patrouille d’un peu plus de douze heures étaient aussi effectuée en Pologne, analysant Kaliningrad et une partie de la Biélorussie. Le RQ-4B Global Hawk est capable de rester en vol, sans aucun ravitaillement, pendant plus de 32 heures et offre une capacité de reconnaissance de haute définition.