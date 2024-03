Archer et Falcon Aviation développent conjointement un réseau de vertiports à Dubaï

Des vertiports aux EAU et une exploitation dès 2025

Falcon Aviation, un important opérateur de services d'aviation aux Émirats arabes unis, a été choisi par Archer comme partenaire d'infrastructure de vertiport pour les sites critiques de Dubaï et d'Abou Dhabi. Cette collaboration marque une étape importante vers le lancement de la voiture volante Midnight d'Archer avec Falcon Aviation aux Émirats arabes unis et dans toute la région du Moyen-Orient dès 2025.

Falcon, the Palm et Marina Mall

Dans le cadre de ce partenariat, Archer et Falcon Aviation commenceront par développer une infrastructure de vertiport à l'héliport Falcon d'Atlantis, the Palm à Dubaï et à l'héliport Marina Mall sur la Corniche d'Abu Dhabi. Le trajet en voiture entre les deux villes aux heures de pointe peut durer plus de deux heures. Archer et Falcon Aviation prévoient de proposer un service de transport de passagers à bord du Midnight d'Archer entre ces deux héliports Falcon, qui fonctionnera presque entièrement au-dessus de l'eau avec des vues panoramiques sur les deux villes et ne durera pas plus de 30 minutes entre le décollage et l'atterrissage. Archer estime être le premier à annoncer un service de voiture volante sur cet itinéraire entre Abu Dhabi et Dubaï, l'un des couloirs de transport les plus importants et les plus encombrés au monde.

Un hub clé

Le 8 mars, Falcon Aviation a également annoncé l'inauguration de son terminal d'héliport rénové à la pointe de la technologie, étendant ainsi sa présence à Atlantis, the Palm. Les sociétés ont dévoilé une vision de ce à quoi ressembleront le futur héliport et le service dans ce qui se transformera en un hub clé pour les vols de minuit, contribuant à apporter la mobilité aérienne urbaine à la région.

Le premier marché de lancement international

Cette annonce renforce le protocole d'accord signé l'année dernière, par lequel Falcon Aviation a accepté d'exploiter plusieurs Midnight d'Archer. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'expansion stratégique d'Archer, les Émirats arabes unis devant devenir son premier marché de lancement international dès l'année prochaine. Elle fait suite à un accord préliminaire important annoncé par Archer l'année dernière avec l'Office d'investissement d'Abou Dhabi, qui a promis des incitations économiques pour aider à accélérer la croissance d'Archer dans la région, dans le cadre de la grappe industrielle des véhicules intelligents et autonomes (SAVI) d'Abou Dhabi.