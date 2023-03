Le Midnight d'Archer repasse en soufflerie

Une nouvelle campagne d'essais en soufflerie

Archer a récemment achevé une campagne d'essais en soufflerie de six semaines de la configuration du Midnight dans la grande soufflerie subsonique Ruag à Emmen, en Suisse. Cette campagne fait suite à celles précédemment menées à l'École polytechnique de Milan (performances de l'hélice et interactions hélice-châssis), à l'Université de Floride (validation de la chaîne d'outils acoustiques) et à l'Université de Notre-Dame (validation des performances des ailes, de la queue et des profils de l'hélice). Cet essai chez Ruag a permis au constructeur de recueillir des données précieuses pour valider la configuration du Midnight, ses modèles aérodynamiques, les prévisions de charge externe, les performances de l'avion, les caractéristiques de stabilité et de contrôle, et la dégradation des performances dans des conditions de givrage "ce qui nous permet de rester dans la course pour le prochain programme d'essais en vol de Midnight", ajoute le constructeur.

Une maquette à 27,6 % avec une envergure de plus de 3,9 m

Ruag exploite l'une des souffleries les plus grandes et les plus performantes au monde. Elle possède également une vaste expérience en matière d'essais, à laquelle l'industrie aérospatiale fait confiance dans le monde entier, ce qui fait de Ruag un partenaire idéal pour cette importante campagne. DeHarde, une entreprise allemande connue pour ses modèles de soufflerie de haute qualité et de grande précision, a conçu et fabriqué le modèle du Midnight à l'échelle 27,6 %, sans moteur, pour cette campagne d'essais, avec une envergure de plus de 3,9 m. Cette taille a été choisie très intentionnellement pour maximiser la similitude des données d'essai et la corrélation avec l'échelle réelle, tout en s'inscrivant dans la veine de la soufflerie, mesurant 5m x 7m. Le modèle n'était pas motorisé, ce qui signifie que les hélices n'ont pas tourné pendant les essais, afin de pouvoir se concentrer sur l'aérodynamique de la cellule.

878 mesures réalisées

L'objectif de cette campagne d'essais était de développer un ensemble complet de données afin de valider les outils de conception technique et de confirmer les prévisions aérodynamiques de la conception du Midnight. Au total, 878 mesures ont été effectuées en faisant varier l'angle d'attaque et le dérapage du modèle et en saisissant les tendances des forces et des moments pour plus de 400 configurations différentes du modèle. Ces changements de modèle comprenaient la variation du débattement des gouvernes, l'ajustement des angles d'inclinaison de la flèche avant et l'utilisation d'un système d'assemblage de composants de cellule. Cette construction a commencé par une aile et un fuselage nus, puis a ajouté successivement les flèches, le train d'atterrissage, l'empennage et les hélices à sustentation arrêtée. Cette approche a permis à Archer d'étudier et de comprendre clairement les effets progressifs de chaque composant de la cellule. Cet essai en soufflerie représente une étape importante de réduction des risques et de validation pour Archer.

Effets du système de propulsion sur les performances aérodynamiques

Cette dernière campagne d'essais en soufflerie a validé davantage les modèles et prévisions concernant la configuration du Midnight et les performances attendues. "L'ensemble de ces enseignements, ainsi que ceux que nous continuons d'extraire du riche ensemble de données que nous avons recueilli, nous permettent de franchir une étape importante dans le développement et la certification du Midnight. La prochaine étape est un essai en soufflerie qui étudiera les effets du système de propulsion sur les performances aérodynamiques, alors que nous restons dans les temps pour le prochain programme d'essais en vol du Midnight", ajoute-t-on chez Archer Aviation.