Archer conclut un accord avec FACC portant sur la fourniture d'éléments clés du fuselage et des ailes.

FACC fournira les éléments clés du fuselage et de la voilure...

Archer Aviation et FACC, lequel oeuvre dans fabrication de composants et de systèmes aéronautiques, ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont conclu un accord pour que FACC fabrique et fournisse des éléments clés du fuselage et des ailes de l'aéronef ADAVe (eVTOL) de production d'Archer qui est actuellement en cours de développement.

...En composites

L'expertise de FACC, spécialiste de l'aérospatiale, dans le domaine de la construction légère, ainsi que ses nombreuses années d'expérience dans la production d'aérostructures ont été des facteurs décisifs dans le choix d'Archer de travailler avec FACC. "Archer pense que travailler avec des leaders établis dans la fourniture de composants aérospatiaux contribuera à notre succès à long terme et notre choix de travailler avec FACC reflète certainement cela", a déclaré Adam Goldstein, PDG d'Archer. "Les antécédents avérés de FACC en matière de fabrication de structures composites avancées pour l'industrie aérospatiale, associés à l'accent mis sur l'innovation et la sécurité, en font le fournisseur idéal pour certains des éléments les plus importants de la structure de nos avions."

Mobilité urbaine

"Nous sommes exceptionnellement fiers de pouvoir compter Archer, l'un des leaders du marché dans le domaine émergent de la mobilité aérienne urbaine, parmi nos clients", a déclaré le PDG Robert Machtlinger. "Nous prévoyons que ce nouveau domaine passionnant de l'aviation connaîtra une forte croissance et nous sommes ravis de faire partie du voyage avec un partenaire aussi innovant."