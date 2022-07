Le Maker d'Archer aux essais en vol en Californie

A 10,5 m du sol pendant 3 min

Le Maker du constructeur Archer a récemment volé à une altitude peu élevée, de 35 pieds soit 10,5 m en Californie, dans la Vallée Centrale. Le but de l'essai était de juger de la stabilité de l'ADAVe, mais surtout de récolter des données de vol. Selon toute vraisemblance, ce vol filmé s'est effectué fin juin 2022, moment ou Archer Aviation a annoncé que, compte tenu des récents succès enregistrés dans le cadre de son programme d'essais en vol du Maker, la société est convaincue d'atteindre son objectif de réaliser des vols de transition complets avec Maker d'ici la fin de l'année.

Le TPS validé

"Le travail effectué par l'équipe au cours du premier semestre de cette année pour mettre à niveau et tester le système d'hélice inclinable (TPS) de l'aéronef s'avère fructueux. Archer pense que sa progression depuis le premier vol en vol stationnaire jusqu'à la transition complète sera le rythme le plus rapide qu'une entreprise [focalisée sur l'ADAVe] ait connue", a commenté le constructeur.

Un premier vol en stationnaire en décembre 2021

En décembre 2021, Maker a réalisé avec succès son premier vol d'essai en vol stationnaire. Après avoir réalisé ce premier essai en vol, l'équipe d'ingénieurs a passé les mois suivants à se concentrer sur l'avancement du développement et des essais des systèmes nécessaires pour passer à une transition complète aussi efficacement que possible. Les essais en vol au cours de la phase la plus récente se sont concentrés sur divers scénarios de vol stationnaire pour analyser le TPS en vol. Au fur et à mesure que les essais progressent, l'enveloppe de vol sera élargie avec des vols à des taux de montée et de descente et des vitesses croissantes. Archer prévoit de continuer à effectuer plusieurs tests de vol par semaine pendant que la campagne se poursuit au cours du second semestre de cette année.

G-1 pour aller vers la certification en 2024

Le 7 septembre 2021, Archer a annoncé que la FAA avait "approuvé et signé" le document G-1 qui établit une base de certification pour son aéronef. Actuellement, peu de constructeurs d'ADAVe, exceptés Joby et Lilium, ont annoncé la réception d'un document G-1 ou de son équivalent européen, le Certification Review Item (CRI)-A01. C'est entre autres sur cette base qu'Archer espère pouvoir faire certifier son aéronef en 2024 -cette année ou Joby Aviation et Lilium Jet espèrent certifier leur aéronef- mais l'entreprise américaine semble toutefois un peu à la traîne : si Joby a réalisé plus de 1 000 essais en vol jusqu'alors, il est impossible de préciser combien d'essais ont été réalisés par Archer, que ce soit sur le Maker ou tout autre démonstrateur technologique.

Une conception validée

"Nos récents vols d'essai avec Maker ont donné des résultats impressionnants", a déclaré le Dr Geoff Bower, ingénieur en chef d'Archer. Le Dr Bower supervise la campagne d'essais en vol de Maker et apporte plus de dix ans d'expérience dans l'industrie des ADAVe, au cours desquels il a participé à la conception et à la construction de cinq générations précédentes d'avions eVTOL en grandeur réelle et a mené à bien des campagnes d'essais en vol. "Les essais rigoureux que notre équipe a réalisés au cours des derniers mois ont permis non seulement de valider notre conception, mais aussi de poursuivre notre mission de certification de notre avion de production", a t-il ajouté.