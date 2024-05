Archer Aviation va participert au Grand défi K-UAM en Corée du Sud

K-UAM Grand Challenge veut susciter l'adhésion du public coréen

Archer Aviation et KakaoMobility, première société de services de plateforme de mobilité en tant que service (MaaS) de Corée du Sud, ont signé un accord de partenariat pour une participation conjointe au Grand défi K-UAM et couvre l'achat prévu par KakaoMobility d'un maximum de 50 ADAVe (Aéronefs à Décollage et Atterrissage Verticaux électrique) Midnight d'Archer d'une valeur approximative de 250 millions de dollars, y compris les paiements préalables à la livraison. Le gouvernement coréen s'est fixé pour objectif de commercialiser la mobilité aérienne urbaine dans le pays d'ici le milieu des années 2020 et, à l'appui de cet objectif, le ministère de l'aménagement du territoire, des infrastructures et des transports (MOLIT) accueille le K-UAM Grand Challenge, qui est une démonstration conjointe public-privé d'aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux destinée à susciter l'adhésion du public. Cette dernière devrait débuter au quatrième trimestre de cette année.

Un lancement des taxis aériens électriques à Séoul en 2026

Le consortium de KakaoMobility, qui comprend également LG UPlus Corp et GS E&C Corp, participera au Grand Challenge en tant que l'un des trois seuls consortiums à organiser des vols de démonstration publics en tandem avec le ministère coréen de l'aménagement du territoire, des infrastructures et des transports. Cette participation comprendra, entre autres initiatives, des vols de démonstration publics de l'ADAVe d'Archer et un engagement avec les régulateurs pour développer des normes de certification et d'exploitation. KakaoMobility prévoit de posséder et d'exploiter les avions Midnight d'Archer en Corée, en proposant des vols en taxi aérien électrique à ses plus de 30 millions d'utilisateurs enregistrés sur son application mobile Kakao T à partir de 2026. KakaoMobility et Archer prévoient de lancer le service à Séoul, l'une des villes les plus encombrées au monde, où le navetteur moyen passe près de 90 minutes par jour coincé dans les embouteillages.

Un premier versement de 7 millions de dollars et 50 Midnight

KakaoMobility versera à Archer 7 millions de dollars en 2024 à titre de premier versement pour couvrir les premiers efforts de commercialisation en Corée, un deuxième versement étant prévu en janvier 2025. L'accord entre KakaoMobility et Archer couvre également l'achat prévu par KakaoMobility d'un maximum de 50 aéronefs Midnight d'Archer d'une valeur approximative de 250 millions de dollars, avec des paiements préalables à la livraison également prévus en 2025 après le Grand Challenge. Le consortium travaillera à élaborer une approche globale visant à intégrer les taxis aériens entièrement électriques dans le paysage des transports urbains de la Corée du Sud. En commençant par le K-UAM Grand Challenge, les entreprises ont l'intention de démontrer comment les ADAVe peuvent transformer les trajets quotidiens en Corée. La collaboration portera également sur la mise en place d'une infrastructure de premier ordre, notamment des vertiports et des systèmes de gestion du trafic aérien, afin de garantir la sécurité et l'efficacité des opérations.