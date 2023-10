Archer fait décoller le Midnight pour la première fois

Le Midnight décolle...

Archer Aviation a annoncé le 25 octobre 2023 que son programme d'essais en vol a franchi une nouvelle étape clé avec le décollage de l'aéronef ADAVe (Aéronef à Décollage et Atterrissage Verticaux électrique) Midnight de la société. Pour le moment, il s'agit d'un vol stationnaire. Mais cette étape s'inscrit dans le prolongement des quatre années d'essais en vol d'Archer, dont deux années d'essais en vol grandeur nature avec Maker, le prototype ou plutôt démonstrateur technologique validant les systèmes destinés à être employés sur Midnight.

...Une mise sur le marché programmée en 2025

"Cette nouvelle phase du programme d'essais en vol d'Archer n'est possible que grâce aux quatre années d'essais en vol que nous avons effectuées. Midnight s'appuie sur les succès de son prédécesseur et représente une nouvelle étape importante sur la voie de la commercialisation d'Archer", a déclaré Adam Goldstein, fondateur et PDG d'Archer. "L'année et demie à venir sera consacrée à la poursuite de l'avancement rapide de notre programme d'essais en vol et des opérations de taxi aérien électrique d'Archer, alors que nous nous préparons à mettre Midnight sur le marché en 2025", a t-il ajouté.

Du stationnaire au palier dans les mois à venir

Alors que le programme d'essais en vol d'Archer continue de progresser, l'enveloppe de vol de Midnight devrait passer rapidement du vol stationnaire au vol en palier dans les mois à venir, ouvrant ainsi la voie à l'entreprise pour commencer les essais "pour crédit" de son avion Midnight avec la FAA l'année prochaine, en vue de son entrée en service en 2025. Parallèlement au programme d'essais en vol de Midnight, Archer a l'intention de poursuivre le programme d'essais en vol de Maker et d'effectuer des vols commerciaux simulés afin de continuer à faire progresser l'état de préparation opérationnelle de l'entreprise.

10 à 20 min de vol à coût compétitif

L'objectif d'Archer est de transformer les déplacements urbains en remplaçant les trajets de 60 à 90 minutes en voiture par des vols en taxi aérien électrique d'une durée estimée à 10 à 20 minutes, sûrs, durables, peu bruyants et d'un coût compétitif par rapport aux transports terrestres. Le Midnight d'Archer est un avion piloté à quatre passagers conçu pour effectuer des vols rapides dos à dos avec un temps de charge minimal entre les vols.