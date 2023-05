Vers le premier vol du Midnight d'Archer

Un premier vol prévu pour cet été

Archer Aviation a annoncé le 11 mai 2023 l'achèvement de l'assemblage final de son premier aéronef à décollage et atterrissage vertical électrique (ADAVe ou eVTOL) Midnight. L'assemblage final et les essais initiaux étant terminés, l'aéronef a été expédié la semaine dernière des installations d'Archer à Palo Alto vers le site d'essais en vol à Salinas, en Californie, où il a été réassemblé. Archer va maintenant soumettre l'avion à une série d'essais au sol en vue de son premier vol prévu cet été. L'avion Midnight a récemment fait l'objet d'une attention particulière de la part du ministère américain de la défense en raison de ses capacités de charge utile.

Des essais au sol pour commencer

Le Midnight permettra à Archer d'effectuer des "essais d'entreprise" essentiels afin d'accélérer et de réduire les risques liés à son programme de certification avec la Federal Aviation Administration avant les essais de certification "pour crédit" que la société prévoit de commencer au début de l'année prochaine avec le Midnight piloté. "Notre stratégie avec cet aéronef est de permettre à Archer d'effectuer un grand nombre des mêmes points de test qui seront nécessaires pendant les essais en vol pilotés " pour crédit " afin de valider davantage l'avion avant que la FAA n'assiste et ne participe aux essais", commente le constructeur, soit une pratique habituelle dans de nombreux programmes de certification d'avions.

Vers le Midnight conforme

La fabrication des composants est déjà en cours pour le Midnight conforme d'Archer. Archer prévoit d'achever l'assemblage final de son premier Midnight conforme au quatrième trimestre 2023 et de commencer les opérations d'essais en vol pilotés au début de 2024. "Aujourd'hui, nous avons annoncé que l'assemblage final de notre premier avion Midnight est maintenant terminé et qu'il se prépare pour son programme d'essais en vol", a déclaré Adam Goldstein, fondateur et PDG d'Archer. "Cet avion permettra d'accélérer et de réduire les risques liés à notre programme de certification, ouvrant ainsi la voie à notre équipe pour qu'elle se concentre sur la construction et la conduite d'opérations pilotées avec des avions conformes, afin de soutenir l'objectif d'une entrée en service en 2025."

Avec le soutien de Stellantis et United Airlines

L'équipe d'Archer, à la pointe de l'industrie, ainsi que ses principaux partenaires stratégiques, Stellantis et United Airlines, continuent de faire progresser le développement de ses avions et les opérations commerciales avec une rapidité et une efficacité impressionnantes. La société a également pris une avance considérable sur ses homologues du secteur en ce qui concerne la fabrication et les opérations commerciales, avec la construction en cours de son usine de fabrication de gros volumes à Covington, en Géorgie, et l'annonce d'itinéraires stratégiques de taxis aériens électriques à New York et à Chicago.

Remplacer les les trajets de 60 à 90 minutes en voiture

Avec une autonomie pouvant atteindre 100 miles (soit 160 km), le Midnight d'Archer est conçu pour effectuer des vols rapides consécutifs avec un temps de charge minimal entre les deux. L'objectif d'Archer est de transformer les déplacements interurbains, en remplaçant les trajets de 60 à 90 minutes en voiture, qui peuvent durer plus d'une heure dans les embouteillages, par des vols en taxi aérien électrique d'une durée de 10 à 20 minutes, sûrs, durables, peu bruyants et d'un coût compétitif par rapport aux transports terrestres.