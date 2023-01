Archer Aviation s'allie avec Stellantis pour le financement stratégique de sa croissance.

Stellantis et Archer mettront en place l'usine de Covington

Stellantis, groupe automobile multinational franco-italo-américain fondé le 16 janvier 2021 résultant de la fusion du Groupe PSA et de Fiat Chrysler Automobiles, travaillera avec Archer pour mettre en place l'usine de fabrication récemment annoncée par Archer à Covington, en Géorgie, où les sociétés prévoient de commencer à fabriquer l'aéronef Midnight en 2024. Midnight pourra transporter quatre passagers plus un pilote. Avec une autonomie de 160 km, Midnight est optimisé pour des trajets courts et consécutifs d'environ 30 km, avec un temps de charge d'environ 10 minutes entre les deux.

Stellantis, fabricant contractuel exclusif d'Archer

Ce partenariat est destiné à tirer parti des forces et des compétences respectives de chaque entreprise pour commercialiser l'aéronef Midnight. Archer apporte son équipe de classe mondiale d'experts en matière d'ADAVe (eVTOL), de groupes motopropulseurs électriques et de certification, tandis que Stellantis apportera au partenariat sa technologie et son expertise en matière de fabrication avancée, son personnel expérimenté et son capital. Cette combinaison a pour but de permettre la mise à l'échelle rapide de la production d'avions pour répondre aux plans de commercialisation d'Archer, tout en permettant à Archer de renforcer son chemin vers la commercialisation en l'aidant à éviter des centaines de millions de dollars de dépenses pendant la phase de montée en puissance de la fabrication. L'objectif est que Stellantis produise en série l'aéronef ADAVe d'Archer en tant que fabricant contractuel exclusif.

150 millions de dollars de capitaux

En signe supplémentaire de son engagement, Stellantis fournira jusqu'à 150 millions de dollars de capitaux propres qu'Archer pourra tirer à sa discrétion en 2023 et 2024, sous réserve de la réalisation de certaines étapes commerciales qui, selon Archer, devraient se produire en 2023. Stellantis a également l'intention d'augmenter son actionnariat stratégique par le biais d'achats futurs d'actions Archer sur le marché libre. Ces actions, ainsi que les autres éléments de ce partenariat élargi, permettront à Stellantis de devenir un investisseur clé à long terme dans Archer.