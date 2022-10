Ampaire peaufine l'aérodynamique de sa flotte

Une aérodynamique voilure améliorée...

Ampaire peaufine l'aérodynamisme de sa famille d'avions à propulsion électrique par le biais d'un protocole d'accord avec Tamarack Aerospace Group. Ce protocole comprend un accès exclusif aux ailettes Smartwingô de Tamarack sur toutes les variantes à énergie alternative des avions 208 Caravan, Twin Otter et King Air. Le travail de développement conjoint a déjà commencé, l'analyse validant les synergies entre la technologie d'allègement de la charge soutenant la durabilité de Performance Smartwing de Tamarack et la technologie de propulsion électrique hybride d'Ampaire.

...Avec plus d'autonomie

La mise à niveau de Tamarack, qui change la donne en augmentant le rendement énergétique et l'autonomie, en améliorant la capacité de décoller et d'atterrir sur des pistes plus courtes, quelles que soient les conditions de chaleur et de charge utile, offrira aux clients la possibilité d'améliorer encore les performances et de réduire les coûts d'exploitation des Eco Caravan, Eco Otter et Eco King Air hybrides électriques d'Ampaire. Tamarack Performance Smartwing est également compatible avec les versions conventionnelles du 208 Caravan, du Twin Otter et du King Air, ainsi que des Cessna CitationJets.