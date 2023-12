Ampaire bat un record d'endurance

12 heures de vol...

Quoi de mieux qu'un vol record pour sortir du lot, surtout lorsqu'il s'agit d'un démonstrateur technologique ? Ampaire commence à devenir coutumier du fait. Après avoir revendiqué le plus long vol réalisé avec une propulsion électrique en octobre 2020, Ampaire réitère et a démontré les capacités d'endurance de son avion démonstrateur hybride EEL lors d'un vol d'endurance réalisé le 10 décembre 2023, à Camarillo, en Californie. En octobre 2020, le record s'était matérialisé sous la forme un vol de 341 statute miles (soit 548,6 km) réalisé en 2 heures et 35 minutes. Le dernier record, celui du 10 décembre 2023, repousse les limites. Ampaire estime que ce vol établit un nouveau record d'endurance pour les avions électriques hybrides, avec un temps de vol total de 12 heures exactement avec plus de 2 heures de réserves de carburant et de batterie restantes à l'atterrissage. Quid de la consommation de carburant, Ampaire ne le précise pas.

...Sur l'Ampaire EEL, ex Cessna push-pull modifié

"Ce vol d'endurance est le sommet d'une année marquée par des missions effectuées au Canada, en Alaska, en Arizona et en Californie. L'avion a fait preuve d'une performance inébranlable tout au long de chaque voyage, consolidant sa fiabilité et son adaptabilité dans des environnements divers", commente le constructeur. L'avion de démonstration EEL -le même Cessna push-pull utilisé en octobre 2020 et le même avion ayant servi de base pour construction du démonstrateur technologique Cassio chez Voltaero- a joué un rôle essentiel dans l'avancement de l'électronique, des onduleurs, des moteurs et des systèmes associés à haute puissance. L'avion a servi d'épine dorsale à l'unité de propulsion électrique hybride AMP-H570 AMP Drive innovante d'Ampaire qui vole actuellement dans l'Eco Caravan d'Ampaire et qui a permis une réduction remarquable de 50 à 70 % de la consommation de carburant et des émissions par rapport aux moteurs turbopropulseurs Pratt & Whitney PT6 traditionnels.