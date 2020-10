Ampaire revendique le plus long vol en propulsion électrique

548,6 km en hybride électrique

Effet d'annonce ou vol de record ? En l'absence d'homologation, il est difficile de se prononcer. Toujours est-il que le développeur de systèmes de propulsion électrique américain Ampaire a réalisé la semaine dernière son plus long vol avec le Cessna 337 Skymaster qu’il a converti pour un fonctionnement avec énergie hybride-électrique. C'est le 8 octobre que le Skymaster modifié a décollé de l’aéroport de Camarillo, dans la région de Los Angeles, et a effectué un vol de 341 statute miles (soit 548,6 km) à destination de l’aéroport De Hayward Executive, dans la région de San Francisco, en 2 heures et 35 minutes.

Deux navigants à bord

Ampaire revendique ce vol comme étant le plus long à ce jour pour un aéronef utilisant la propulsion électrique, sans toutefois trop s'avancer sur la consommation d'essence aviation au cours de cette liaison. Le pilote d’essai Justin Gillen et l’ingénieur d’essais en vol Russel Newman ont survolé la vallée centrale de la Californie à 8 500 pieds (soit 2 550 m), atterrissant à l’aéroport exécutif de Hayward à 14 h 52. La vitesse pendant la partie croisière du vol de 2 heures et 32 minutes était en moyenne d’environ 217,2 km/h.

Vers un Twin Otter électrique de 19 places

"Ce vol a eu lieu après quatre semaines d’essais en vol dans la région de Camarillo pour ce deuxième avion d’essai électrique, qui a volé pour la première fois le 10 septembre. Au cours de cette période, l’avion a effectué plus de 30 heures de vol en 23 séances et en 28 jours, avec une fiabilité d’expédition de 100 %", revendique Ampaire. Le Skymaster hybride électrique est propulsé par un moteur Continental IO-550 de 310 ch installé dans la queue de l’avion et un moteur électrique de 130 kW dans le nez. « Notre prochaine étape sera probablement celle d'un programme de rénovation électrique hybride de 19 places ». Ampaire, avec entre autres le financement de la NASA se concentre sur les études de conception d'un tel avion, basé sur le de Havilland Twin Otter. Ampaire a nommé l’avion hybride-électrique de 19 places l’Eco Otter SX.