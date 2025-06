Paris Air Show 2025 : Corsair et l'IPSA signent un partenariat stratégique

À l’occasion du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget, Corsair a conclu, le 18 juin 2025, un partenariat stratégique avec l’IPSA, École d’ingénieurs post-bac française de référence sur les secteurs de l’aéronautique et spatial, Ce rapprochement marque une nouvelle étape dans l’engagement de la compagnie aérienne en faveur de la formation, de la transmission des savoir-faire et de l’accompagnement des jeunes vers les métiers du transport aérien.

La signature s’est tenue en présence d’Anne-Ségolène Abscheidt, Directrice générale de l’IPSA, et de Pascal de Izaguirre, Président-Directeur Général de Corsair. Elle illustre la volonté commune de créer des passerelles concrètes entre les parcours académiques et les réalités opérationnelles du secteur aérien.

Le partenariat prévoit la mise en œuvre d’actions variées destinées à rapprocher les étudiants du monde professionnel :

interventions de collaborateurs de Corsair au sein de l’établissement ;

participation aux forums organisés par l’école ;

organisation de visites de sites pour une immersion dans l’univers de la compagnie ;

publication d’offres de stages, d’alternances et de projets pédagogiques.

« Ce partenariat avec l’IPSA s’inscrit pleinement dans notre volonté de valoriser les savoir-faire métiers et de transmettre une culture opérationnelle forte à de jeunes talents passionnés par l’aérien. Corsair est une entreprise à taille humaine où l’engagement, la proximité et la responsabilisation rapide sont au cœur de l’expérience professionnelle. C’est un cadre d’apprentissage privilégié pour les étudiants », a déclaré Pascal de Izaguirre, PDG de Corsair.