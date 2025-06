Signature du volet CAD du contrat stratégique de filière "Nouveaux Systèmes Energétiques"

Éric Lombard, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Marc Ferracci, ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie, Philippe Tabarot, ministre chargé des Transports, Stéphane Michel, co-président du CSF et directeur général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies, Laurent Bataille, co-président du CSF et président de Schneider Electric France, Christian Gauthier, pilote du Groupe de Travail SAF du CSF et directeur général adjoint Transformation et développement durable d’Air France et les représentants des cinq organisations syndicales de salariés ont signé le 18 juin le volet SAF du contrat stratégique de filière « Nouveaux Systèmes Énergétiques ». Cet engagement collectif pose les bases d’une stratégie opérationnelle 2024–2027 pour faire émerger une filière durable et compétitive de carburants d’aviation durables (CAD, en anglais "Sustainable Aviation Fuels" ou SAF).

Les quatre priorités du volet

Le volet CAD ou SAF du Contrat stratégique de filière "Nouveaux Systèmes Energétiques" met en place une feuille de route structurée autour de quatre priorités :

Définir une stratégie ambitieuse en matière de production de carburants d’aviation durables : produire suffisamment de biocarburants et de carburants de synthèse en 2030 pour répondre aux besoins nationaux, et envisager une position française exportatrice . Créer les conditions de l’émergence d’une filière industrielle française de production de carburants d’aviation durable : permettre aux projets de prendre les décisions finales d’investissement, tout en garantissant une concurrence équitable pour les compagnies aériennes. Sécuriser une production française conforme aux exigences de durabilité et compétitive : renforcer la traçabilité, lutter contre les importations non conformes, et soutenir les technologies françaises. Lancer les premiers projets industriels avant 2030 : faciliter l’identification de foncier mobilisable et accompagner les projets stratégiques pour structurer une filière souveraine.

Le développement des CAD s’inscrit dans le cadre de la stratégie européenne en faveur de la neutralité climatique à horizon 2050. Dans cette perspective, l’Union européenne a mis en place des mandats d’incorporation de CAD (dans le cadre du règlement ReFuel EU aviation) qui engagent les compagnies aériennes à utiliser une fraction croissante de Carburants d’Aviation Durables pour les vols au départ des aéroports européens. En effet, au-delà de la sobriété, les mesures opérationnelles (éco-pilotage, électrification au sol – abattement de 5 à 10%) et le renouvellement des flottes (avions plus efficaces, moteurs optimisés – abattement maximum de 30%) ne permettront à eux seuls de réduire qu’une partie des émissions. Les CAD, immédiatement compatibles avec les avions actuels, sont le principal levier identifié pour atteindre la neutralité carbone du secteur.

Plus de 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires



La filière « Nouveaux systèmes énergétiques » rassemble les industriels de la transition énergétique avec l’ambition réaffirmée : faire de la transition énergétique une opportunité de réindustrialiser la France. Elle représente plus de 50 milliards d’euros de chiffre d’affaires et près de 250 000 emplois en France. Son programme de travail fait l’objet d’un contrat stratégique qui formalise sur une période de deux à trois ans les engagements réciproques de l’État, des industriels et des organisations syndicales autour des grandes priorités du développement de l’industrie liée à la transition énergétique en intégrant les enjeux d’évolution des métiers et des compétence. La feuille de route SAF est le fruit du travail du groupe "Carburants d’Aviation Durables" du Comité stratégique de filière "Nouveaux Systèmes Énergétiques". Piloté par Christian Gauthier (Air France), ce groupe rassemble industriels, syndicats, administrations et experts.