Ampaire acquiert Talyn Air...

Ampaire, développeur de motorisations pour avions électriques hybrides et Talyn Air, développeur de nouveaux systèmes d'avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (ADAVe ou eVTOL), ont annoncé le 20 juillet 2023 qu'Ampaire avait acquis la quasi-totalité des actifs de Talyn. " La transaction accélérera la stratégie d'Ampaire visant à construire et à diriger l'électrification de l'aviation, stimulant une croissance plus rentable en s'étendant sur des marchés adjacents attrayants de la défense, des drones et de l'eVTOL, ainsi qu'en élargissant son portefeuille de propriété intellectuelle et de contrats avec huit brevets supplémentaires et sept contrats gouvernementaux", précise Ampaire.

...Et vise les secteurs de la défense

Avec l'acquisition de Talyn, Ampaire continue de multiplier les applications pour ses systèmes de propulsion électrique hybrides, qui ont à ce jour parcouru plus de 18 000 nautiques (soit 33 336 km). "L'ajout de Talyn à la base technique d'Ampaire dans le domaine de la propulsion électrique hybride contribuera immédiatement à la croissance des revenus et permettra à l'entreprise d'accélérer sa pénétration dans les secteurs précieux des drones et des ADAVe pour les applications commerciales et de défense", a déclaré Kevin Noertker, PDG d'Ampaire. "La croissance par le biais d'acquisitions d'entreprises et d'actifs est un élément clé de notre stratégie à long terme visant à devenir le leader de l'industrie de l'aviation électrifiée. Grâce à ce portefeuille élargi de technologies et de programmes, nous serons bien placés pour offrir aux clients les capacités de propulsion électrique hybride les plus expérimentées de l'industrie à travers les drones, les voilures fixes et les ADAVe ", ajoute Kevin Noertker. Ampaire vise directement les domaines de la défense ou Talyn dispose d'un portefeuille client intéressant... A défaut de commandes, pour le moment, en provenance du secteur civil.