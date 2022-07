Airbus va caractériser les traînées de condensation grâce à deux motoplaneurs

Deux motoplaneurs Arcus...

Airbus UpNext, filiale à 100 % d'Airbus, a dévoilé un programme d'essais en vol visant à étudier les traînées de condensation produites par un moteur à combustion à hydrogène dans le cadre de la feuille de route ZEROe du groupe. Le projet, baptisé "Blue Condor", lancera deux planeurs Arcus modifiés, l'un équipé d'un moteur à combustion à hydrogène et l'autre d'un moteur à combustion classique alimenté au kérosène, afin de comparer les traînées de condensation émises à haute altitude.

...Pour étudier les traînées de condensation

"La caractérisation des traînées de condensation présente un grand intérêt pour Airbus. Nous savons que l'hydrogène n'émet pas de dioxyde de carbone lorsqu'il est brûlé, mais nous savons également que la vapeur d'eau et la chaleur étant les principaux sous-produits, la combustion de l'hydrogène produit des traînées de condensation. Bien que ces traînées diffèrent considérablement de celles produites par les moteurs à combustion classiques JetA/A1, la compréhension de leur composition sera essentielle pour soutenir notre démarche de décarbonation", a déclaré Sandra Bour Schaeffer, PDG d'Airbus UpNext. "En relevant ce défi, nous progressons de manière significative dans notre stratégie de décarbonation et dans notre ambition de mettre en service le premier avion commercial à zéro émission au monde d'ici 2035."

Blue Condor

Le démonstrateur Blue Condor sera soutenu par l'équipe du projet Perlan, qui sera responsable de la modification des planeurs Arcus. Ils fourniront également les pilotes de planeurs à haute altitude, les mêmes pilotes qui, en 2018, ont établi le record mondial d'altitude - 76 124 pieds - (soit 22 837, 2 m très exactement) dans un planeur pressurisé pour Airbus Perlan Mission II. Le centre de recherche allemand DLR collectera et analysera les données capturées à l'aide de leurs capteurs d'instrumentation de mesure sur un avion de chasse, tandis qu'Airbus assurera la fourniture du système et de l'équipement hydrogène, y compris le moteur à combustion, ainsi que les détails de la mission d'essai en vol.

Dans le Dakota du Nord

Pour garantir des données 100 % comparables entre le moteur à hydrogène et le moteur conventionnel, les vols d'essai seront effectués dos à dos dans les mêmes conditions météorologiques. Les vols d'essai sont prévus pour la fin 2022 dans le Dakota du Nord, aux États-Unis, en collaboration avec l'Université du Dakota du Nord. Airbus mène également divers programmes de démonstration - dont ECLIF3 (Emission and Climate Impact of Alternative Fuels) et VOLCAN ("VOL avec Carburants Alternatifs Nouveaux") - pour mieux comprendre les traînées de condensation produites par les carburants aéronautiques durables.

Poursuite de Perlan II

La mission II d'Airbus Perlan se poursuit également, avec des plans en 2023 pour atteindre des altitudes proches du plafond de service de 90 000 pieds du planeur Perlan 2, afin de mener des recherches sur les conditions météorologiques de la haute atmosphère. En cas de succès, l'Airbus Perlan Mission II établira le record mondial d'altitude pour un vol à bord d'une aile, et ce dans un avion à émission zéro.