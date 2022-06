Après la laminarité

Dans la lignée de ce que le constructeur aéronautique européen avait réalisé avec Blade, l'A340-600 modifié et comportant une voilure en partie à écoulement laminaire, Airbus a terminé les essais en soufflerie de son démonstrateur eXtra Performance Wing. Le but est similaire : réduire la consommation de carburant quel qu'il soit par le biais d'améliorations aérodynamiques. Baptisé projet eXtra Performance Wing, lancé en septembre dernier, ce projet s'inspire de la nature pour améliorer l'aérodynamisme et les performances de l'aile qui doit être compatible avec toute configuration d'avion et tout système de propulsion futurs afin de réduire les émissions de CO₂. " Le démonstrateur à l'échelle intégrera et fera voler des technologies d'ailes révolutionnaires en utilisant une plateforme de jet d'affaires Cessna Citation VII télécommandée dans des conditions de vol représentatives ", a expliqué Oliver Family, responsable d'eXtra Performance Wing UK.

Un modèle de soufflerie en 3D...

" Le modèle de soufflerie partiellement imprimé en 3D - construit de main de maître par l'équipe d'aérodynamiciens de l'installation de soufflerie à basse vitesse d'Airbus à Bristol - est une version réduite du jet Cessna, intégrant la conception légère et à longue portée de l'aile eXtra Performance Wing qui fournira les avantages en matière d'émissions que nous recherchons. " Initialement présenté à plus petite échelle dans le cadre d'un autre projet d'Airbus, AlbatrossONE, qui a testé des ailes articulées semi-aéroélastiques qui - comme l'oiseau marin - se déverrouillaient en vol en cas de rafales de vent ou de turbulences, l'eXtra Performance Wing examinera également des technologies embarquées, telles que des capteurs de rafales, des spoilers pop-up et des bords de fuite multifonctionnels, pour permettre le contrôle actif de l'aile.

...Pour valider le concept

"La soufflerie à basse vitesse ultramoderne d'Airbus est un moyen fantastique de valider nos concepts avant les essais en vol", a ajouté Oliver Family. "Notre capacité d'analyse aérodynamique computationnelle est de classe mondiale, et la soufflerie constitue un autre moyen précieux de mesurer les performances et les capacités de l'avion avant les essais en vol. Les technologies que nous avons testées dans la soufflerie de Filton - dont beaucoup sont inspirées par le biomimétisme - vont maintenant être rapidement intégrées pour les essais en vol." Le démonstrateur eXtra Performance Wing est hébergé par Airbus UpNext, une filiale à part entière d'Airbus, créée pour accélérer le développement des technologies futures en construisant des démonstrateurs à grande vitesse et à grande échelle afin d'évaluer, de faire mûrir et de valider les nouveaux produits et services potentiels qui comportent des percées technologiques radicales.