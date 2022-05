Airbus produira le système de ravitaillement du LMXT

Le futur ravitailleur KC-Y

Le programme KC-Y n'est pas encore lancé puisque l'USAF est en train d'établir un cahier des charges. Pour l'instant, il s'agit d'un ravitailleur devant combler le trou capacitaire créé par la mise à la retraite des KC-10 Extender. Il est parfois appelé Bridge Tanker car il doit permettre à l'Armée de l'Air américaine de détenir une flotte de ravitailleurs suffisante en attendant le lancement du programme de ravitailleur, probablement furtif, KC-Z.

Des sources au sein des Forces aériennes américaines ont déjà annoncé la volonté du Pentagone de se procurer un ravitailleur "non développé" dans le cadre du programme KC-Y. Ce terme cherche à marquer l'intérêt d'un avion civil qui a été militarisé et qui ne requiert donc pas un développement lourd et complexe. Cela laisse une chance au LMXT de Lockheed Martin car ce dernier se base sur l'A330 MRTT d'Airbus. Cet avion a déjà démontré depuis longtemps ses capacités puisque la flotte d'A330 MRTT cumule plus de 250.000 heures de vol au sein de sept armées de l'air et du Multinational MRTT Fleet de l'OTAN.

Un système de ravitaillement d'Airbus qui a fait ses preuves

La 18 mai, Lockheed Martin et Airbus ont annoncé que le système de ravitaillement du LMXT sera produit par Airbus dans une usine spécialement construite dans l'Arkansas (États-Unis). Cette usine devrait probablement créer entre 60 et 100 emplois hautement qualifiés dans le secteur de l'aéronautique.