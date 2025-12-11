Airbus : première commande d’Australie pour le H160
Airbus : première commande d’Australie pour le H160
© Gaétan Powis
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 11 décembre 2025 à 12:00

138 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Airbus : première commande d’Australie pour le H160

La société australienne Linfox réalisé sa première commande d’hélicoptères H160. Le contrat a été signé le 10 décembre sans spécifier combien d’appareils ont été commandés.

Après une mise en service en France, aux Etats-Unis, en Chine, au Canada, au Brésil et dans de nombreux pays d’Europe et d’Asie, le H160 connaît sa première commande en Australie. Un pas en avant pour Airbus Helicopters dans le pays. La commande a été passée une soixantaine de vols de démonstration et plus de 2000 km parcourus dans le pays. Linfox compte utiliser l’hélicoptère pour du transport de passagers.

Le H160 continue d’accumuler les commandes avec ce nouveau client qui s’ajoute à un club très diversifié, incluant la police de New York. Dernièrement, Airbus avait signé une commande de jusqu’à cinq H160 au Dubai Air Show pour le groupe Bristow. L’hélicoptère peut transporter jusqu’à 12 passagers et a une autonomie de 880 kilomètres Il peut servir à des évacuations mais aussi à de la desserte d’activités offshore.

Mots clés

hélicoptères hélicoptères privés hélicoptères de nouvelle génération hélicoptères à grande cabine airbus helicopters H160 Australie


Lire aussi

Bombardier : première commande pour le Global 8000
Industrie

Bombardier : première commande pour le Global 8000

Le 8 décembre, Bombardier a annoncé l’entrée en service du Global 8000 avec la livraison d’un premier appareil, quelques ...

Commentaires
Daniel Chretien
Daniel Chrétien
11/12/2025 12:00
138 mots

Industrie

Airbus : première commande d’Australie pour le H160

La société australienne Linfox réalisé sa première commande d’hélicoptères H160. Le contrat a été signé le 10 décembre sans spécifier combien d’appareils ont été commandés.

Airbus : première commande d’Australie pour le H160
Airbus : première commande d’Australie pour le H160

Après une mise en service en France, aux Etats-Unis, en Chine, au Canada, au Brésil et dans de nombreux pays d’Europe et d’Asie, le H160 connaît sa première commande en Australie. Un pas en avant pour Airbus Helicopters dans le pays. La commande a été passée une soixantaine de vols de démonstration et plus de 2000 km parcourus dans le pays. Linfox compte utiliser l’hélicoptère pour du transport de passagers.

Le H160 continue d’accumuler les commandes avec ce nouveau client qui s’ajoute à un club très diversifié, incluant la police de New York. Dernièrement, Airbus avait signé une commande de jusqu’à cinq H160 au Dubai Air Show pour le groupe Bristow. L’hélicoptère peut transporter jusqu’à 12 passagers et a une autonomie de 880 kilomètres Il peut servir à des évacuations mais aussi à de la desserte d’activités offshore.

Mots clés

hélicoptères hélicoptères privés hélicoptères de nouvelle génération hélicoptères à grande cabine airbus helicopters H160 Australie

Lire aussi

Bombardier : première commande pour le Global 8000
Industrie

Bombardier : première commande pour le Global 8000

Le 8 décembre, Bombardier a annoncé l’entrée en service du Global 8000 avec la livraison d’un premier appareil, quelques semaines après sa certification au Canada.
Commentaires