Airbus : première commande d’Australie pour le H160

Après une mise en service en France, aux Etats-Unis, en Chine, au Canada, au Brésil et dans de nombreux pays d’Europe et d’Asie, le H160 connaît sa première commande en Australie. Un pas en avant pour Airbus Helicopters dans le pays. La commande a été passée une soixantaine de vols de démonstration et plus de 2000 km parcourus dans le pays. Linfox compte utiliser l’hélicoptère pour du transport de passagers.

Le H160 continue d’accumuler les commandes avec ce nouveau client qui s’ajoute à un club très diversifié, incluant la police de New York . Dernièrement, Airbus avait signé une commande de jusqu’à cinq H160 au Dubai Air Show pour le groupe Bristow. L’hélicoptère peut transporter jusqu’à 12 passagers et a une autonomie de 880 kilomètres Il peut servir à des évacuations mais aussi à de la desserte d’activités offshore.