Airbus Helicopters et Skyco Leasing signent un contrat pour six hélicoptères H175

Six H175 pour le gouvernement provincial de Guangdong

Airbus Helicopters et Skyco International Financial Leasing Co, Ltd, une entreprise publique de la province chinoise de Guangdong, ont signé un contrat portant sur six hélicoptères H175. Mandatée par le gouvernement provincial de Guangdong, Skyco Leasing est chargée de diriger le développement de l'industrie aéronautique dans la province. Les hélicoptères H175 polyvalents acquis par Skyco Leasing seront déployés par le gouvernement de Guangdong pour des missions de recherche et de sauvetage, de services médicaux d'urgence, de secours en cas de catastrophe et d'autres services publics en Chine.

Développement conjoint d'activités de soutien et de services

"Cette coopération va bien au-delà de l'achat d'hélicoptères. C'est un signe indéniable de la volonté de la province de Guangdong de mener le développement du marché des hélicoptères dans la région méridionale de la Chine. Nous sommes fiers que le gouvernement provincial de Guangdong ait choisi Airbus Helicopters pour mener à bien cet ambitieux projet de coopération", a déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters. Outre l'achat d'hélicoptères, les parties ont convenu de renforcer la présence d'Airbus Helicopters dans la province chinoise de Guangdong et dans la région de la Grande Baie, en étroite collaboration avec Skyco Leasing. Cela comprend le développement conjoint d'activités de soutien et de services ainsi qu'une coopération industrielle visant à jeter des bases solides pour le développement de l'aviation générale en promouvant la réforme de l'ouverture de l'espace aérien à basse altitude. Le partenariat explorera également un modèle commercial efficace adapté au marché chinois de l'aviation qui contribuera à la croissance économique régionale.

Un super moyen aux capacités de missions élargies

En service depuis 2015, le H175 d'Airbus appartient à la classe des hélicoptères super-moyens, combinant un long rayon d'action et une charge utile avec des qualités de vol douces, ce qui en fait la solution optimale pour un large éventail de profils de missions à terre et en mer, y compris les secours en cas de catastrophe, la recherche et le sauvetage et d'autres services publics, ainsi que le changement d'équipage et l'aviation privée et d'affaires. Les 55 H175 actuellement en service ont accumulé plus de 210 000 heures de vol, dont 184 000 dans le secteur de l'énergie.